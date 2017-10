Ønsker ikke kompressorstation

(Last Updated On: 24. oktober 2017)

Stevns: Energinet har planer om at etablere en ny gasledning på tværs af Danmark. Projektets navn er »Baltic Pipe«, og den nye gasledning fra Polen kommer via Østersøen og skal derefter gå i land på dansk jord, med etablering af en stor kompressorstation på land. Det kan ifølge projekteringen realiseres enten ved Faxe Ladeplads i Faxe Kommune eller syd for Rødvig i Stevns Kommune.

Derfor har hele Plan- og Teknikudvalget (PTU) – sammen med to planlæggere og vicekommunaldirektøren – for nylig været til møde med Energinet, hvor projektet blev præsenteret og gennemgået.

– Kompressorstationen vil fylde 15 hektar. Det bliver ikke særlig kønt og vil maksimalt give to arbejdspladser, oplyste formanden for Plan- og Teknikudvalget (PTU), Steen S. Hansen, da sagen blev gennemgået på seneste kommunalbestyrelsesmøde.

– Det er simpelthen et for voldsomt projekt, som vil være alt for synligt, hvis det går i land lige syd for Rødvig, sagde PTU-formanden.

Kommunalbestyrelsesmedlemmerne var alle enige om at meddele Energinet, at der fra Stevns’ side ikke er interesse i at få placeret en kompressorstation i kommunen.

Som opfølgning på mødet har Stevns Kommune indsendt sine bemærkninger til projektet og den VVM-redegørelse, som skal udarbejdes for at realisere projektet.

Fakta

Baltic Pipe er en gasledning, der skal forbinde Polen og Norge via Danmark

Ledningen bliver ca. 600 km. lang og går fra Polen ud i Østersøen, hvorefter den ’går i land’ ved Stevns eller Faxe kommuner, fortsætter over Danmark og ’går i vandet’ igen ved Blåbjerg i Varde kommune, hvorefter den tilsluttes den norske gasledning i Nordsøen

I dag transporterer den danske gasinfrastruktur ca. 3 milliarder kubikmeter gas om året. Med den nye gasledning stiger det tal med ca. 10 milliarder kubikmeter

For at sikre et tilstrækkeligt tryk i gasledningen skal der etableres en kompressorstation tæt på den sydsjællandske kyst. Stationen vil fylde et areal på 15 til 20 hektar

Projektet skal efter planen være gennemført i 2022

Kompressorstationen vil medføre to arbejdspladser

Kilde: Stevns Kommune