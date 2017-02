Øv og kritik fra ungdomspartier

Stevns: Det får ikke positive kommentarer fra de politiske ungdomspartier, at de stevnske folkeskoler ikke gav eleverne i de ældste klasser mulighed for at deltage i Skolevalget.

Rikke Maria Due Andersen, formand for DSU Køge og Stevns:

– Jeg er ærgerlig over, at Stevns’ folkeskoler har valgt ikke at deltage i Skolevalget. Skolevalget er en fremragende måde, at lære unge mennesker om demokrati og demokratiske rettigheder. Vi har brug for samfundsbevidste unge, og Skolevalget er med til at skabe netop det.

Sofie Carlø, SF Ungdom Køge og Stevns:

– Skolevalget er en vigtig demokratisk og sjov oplevelse for de unge mennesker i 8. og 9. klasse, som i tre uger har et forløb om politik. Her laver de kampagner og lærer en masse om politik. Det er min største opfordring til alle grundskoler på Stevns at tilmelde sig en anden gang. Det er afgjort med til at styrke demokratiet.

Fie Dahl Hansen, formand for Konservativ Ungdom i Køge Bugt:

– Vi finder, at det er ærgerligt, at skolerne på Stevns ikke har deltaget i Skolevalget 2017. Det er en unik mulighed for at 8.-10. klasserne kan lære noget om demokratiet, og engagere dem i deres fremtidige politiske medbestemmelse. Vi håber på, at skolerne ønsker at deltage, hvis man vælger at afholde et skolevalg igen.

