Omfartsvejen kører igen

Den nye naturpakke, som sidste år blev vedtaget i Folketinget, kan give nye muligheder for en omfartsvej gennem Ådalen ved Strøby Egede

En omfartsvej skal aflaste den trafikerede Stevnsvej. Her ses vejen fra parallelvejen Valnøddevej i Strøby Egede. I baggrunden er der frit kig ud over Ådalen – et kig der ifølge flertalsgruppen skal bevares. Fra venstre ses Jan Jespersen (Ø), Line Krogh Lay (B), Steen S. Hansen (A), Varly Jensen (O) og Bjarne Østergård Rasmussen (løsgænger). (Foto: Rikke Michael Hansen)

Strøby Egede: Med Folketingets vedtagelse af den nye naturpakke, som justerer grænserne for Natura 2000-områder, kan det måske lade sig gøre at etablere en omfartsvej, som løber gennem Tryggevælde Ådal – et område, der ellers er beskyttet af Natura 2000.

I et orienteringsbrev dateret den 21. december sidste år sendt til kommunaldirektørerne i de danske kommuner, står der blandt andet:

»Med den politiske aftale om Naturpakken er det besluttet at undersøge mulighederne for at justere på områdegrænserne for Natura 2000-områderne, dvs. de beskyttelsesområder som i Danmark er udpeget efter EU’s naturdirektiver (habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet).«

Læser man videre i brevet uddybes det, at »Regeringen har særlig vægt på intensivt drevne jordbrugsarealer og bynære arealer«.

– Med den nye Naturpakke, har vi fået netop den løftestang, der skal til, for at genoptage det politiske arbejde for en omfartsvej udenom Strøby Egede. Den er som skrevet til vores område, siger Steen S. Hansen, gruppeformand for socialdemokraterne på Stevns.

Han har sammen med repræsentanter for de øvrige medlemmer af kommunalbestyrelsens flertalsgruppe inviteret Stevnsbladet til et udendørs pressemøde på Valnøddevej i Strøby Egede – med udsigt over Ådalen. Dels for at præsentere indholdet af et politikpapir underskrevet af flertalsgruppen, dels for at fortælle om de nye muligheder, der har åbnet sig for at genoptage det politiske arbejde for en omfartsvej gennem Tryggevælde Ådal.

Kodeord: Erstatningsnatur

Et fokusområde i flertalsgruppens politikpapir er således, at der skal arbejdes for en omfartsvej ved Strøby Egede.

– Og vi skal i gang med forarbejdet allerede nu, for vi skal være knivskarpe omkring hvad der skal til – og vi skal have alle argumenterne på forkant, siger Line Krogh Lay fra Radikale Venstre.

Den radikale politiker forklarer, at det er muligheden for at udpege ny natur som erstatning for det eksisterende, som gør det muligt at få opbakning i hendes politiske bagland.

Samme argument fremhæver Enhedslistens Jan Jespersen:

– Det er muligheden for at bytte området ud med et andet, som gør, at jeg kan sig ja til en omfartsvej gennem Ådalen, siger Jan Jespersen.

Processen er i gang

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, SVANA, har givet kommuner med Natura 2000-arealer mulighed for at pege på bynære arealer og jordbrugsarealer, der giver problemer i den daglige forvaltning, og som kan udtages af beskyttelsesområderne uden at skade de arter og naturtyper, der er grundlaget for udpegningen.

I februar og marts pågår den tekniske fase, hvor SVANA vil kvalitetssikre de eksisterende grænser, så de svarer til dagens digitale værktøjer, hvorefter de egentlige grænsejusteringer vil finde sted.

Herefter er der offentlig høring og en politisk fase i perioden juni til september 2017. I den offentlige høring forventes inddragelse af lodsejere, interessenter og egentlige politiske høringssvar fra kommunerne.

SVANA planlægger at sende materiale i offentlig høring før sommerferien 2017, og håber at kunne færdiggøre eventuelle tilpasninger i vinteren 2017-18. Herefter skal EU-Kommissionen godkende de foreslåede justeringer.

rmh