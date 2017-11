Omfartsvejen i Strøby Egede

(Last Updated On: 14. november 2017)

Af: Ole Bech-Jensen, kandidat for Borgerlisten Stevns

Omfartsvejen er projekteret, arealerne er sikret.

Det lykkedes dog for klageforeningen Danmarks Naturfredningsforening, at få stoppet vejbyggeriet på grund af et rigkær ved åen. Da dette rigkær ikke eksisterer længere, hvorfor er byggeriet så ikke sat i gang? Nogen vil sige, at vi venter på statsvejen.

Ja, men når muligheden er der, syntes jeg ikke, at vi kan byde borgerne i Strøby Egede, at de skal vente i yderligere 10 til 12 år på en omfartsvej.

Alle politikere var dengang enige om, at der var behov for vejen, for at kunne udvikle et bycenter og aflaste beboerne for den gennemgående trafik.

Projektet har fra starten været et rent, først amtsligt og så kommunalt projekt, som vi ikke skulle være enige med Køge om.

Skulle jeg blive valgt ind i den nye kommunalbestyrelse, vil jeg arbejde med næb og klør for at få vejen bygget.

Ole Bech-Jensen

Borgerlisten Stevns