Op- og nedture i kommunalpolitik

(Last Updated On: 16. november 2017)

Af: Jan Jespersen, kandidat for Enhedslisten

Fire år er gået, og det har været fire år med op- og nedture i det kommunale arbejde.

I de første tre år skete der ikke meget, det var ligesom alt stod i stampe, men da en ny flertalsgruppe så dagens lys, skete der endelig noget.

Det er gået stærkt det sidste år, hvor den ny flertalsgruppe har formået at lave politik til glæde og gavn for den stevnske befolkning.

Det hele kulminerede med vedtagelsen af velfærdsbudgettet, som lægger en helt ny vej for Stevns. Ud over bedre ældrepleje, bedre forhold for børn og udsatte familier, glæder vi os især over, at der var enighed om at ansætte en borgerrådgiver, som kan hjælpe mennesker, der føler sig klemt i systemet.

Enhedslisten vil som altid bekæmpe enhver form for nedskæring, der rammer velfærden, præcis som vi hele tiden har gjort.

Enhedslisten tror på, at vi sammen med flertalsgruppen, kan komme længere ud af velfærdsvejen, og vi vil træde speederen i bund, så der ikke igen gå fire år, før man ser forbedringerne.

Enhedslisten ønsker at anlægge et ekstra spor, hvor natur- og miljøforbedringer får mulighed for at drøne der ud af. For vi der bor på Stevns, skal ikke kun have en god hverdag, vi fortjener også at leve i et grønt og bæredygtigt miljø.

Jan Jespersen

Kommunalbestyrelsesmedlem for Enhedslisten