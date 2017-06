Oplev Bethel – tid, tro og tusind små bølgeskvulp

(Last Updated On: 19. juni 2017)

Skibet Bethel har tidligere båret navnet Romsø. Dengang var det i aktiv tjeneste for Søværnet. En tur på broen og underst i skibet viser et stort set uforandret skib, mens der midt i skibet nu er et rummeligt, moderne og hyggeligt cafémiljø. (Pressefoto)

Rødvig: Sømandsmissionens blå og hvide skib Bethel lægger i øjeblikket til kajs i Rødvig.

Sømandsmissionens erfaring er, at mange har lyst til at komme om bord, og derfor er der »åbent skib« for alle fra kl. 9-21. Hver dag er der aftensang kl. 20.30.

– Vores erfarne sømandsmissionærer har god tid til at være værter. Gæsterne vil hurtigt fornemme, at skibet er kirkeligt forankret, og vældig ofte kommer samtalen til at handle om udfordringer i livet, tro og tanker omkring Gud og den verden, vi lever i, fortæller Finn Løvlund, der selv er sømandsmissionær.

Tag tid til at invitere venner, fællesskaber og dem fra vejen med ned til en hyggelig oplevelse på havnen – og ombord på Bethel, hvor der er tid til den gode samtale, den gode historie eller bare den gode kop kaffe, som altid smager godt til søs. Et skib kan noget en bygning på land ikke kan. Det bevæger sig, og atmosfæren er anderledes, og giver anledning til hyggeligt samvær.

Med forbehold for vejr, vind og materiel vil skibet være i Rødvig Havn fra i dag tirsdag den 20. juni til og med lørdag den 24. juni.