Oplev en skoledag som for 100 år siden

(Last Updated On: 11. juli 2017)

Ret ryggen, spids pennen og ingen snak. Undervisning som for 100 år siden på Rytterskolen den 13. juli.

Lille Heddinge: Det ringer ind til en skoledag i Rytterskolen for alle der har lyst til at opleve en skoledag for mere end 100 år siden.

Det er Lille Heddinge Rytterskole, som inviterer skolebørn i alle aldre samt deres forældre/bedsteforældre til en plads på bænken torsdag den 13. juli kl. 13.

Mød frøken Findsen 13. juli

Børnene får deres eget skolehæfte og den myndige lærerinde frøken Findsen vil undervise i staveord, læsning, bibelhistorie, skønskrivning og regnestykker. Oplæsning foregår i kor og man rejser sig naturligvis op, når man svarer lærerinden.

Skammekrogen truer

Hvis man ikke opfører sig ordentligt, kan man risikere at blive sendt i skammekrogen, det sker oftest for forældre/bedsteforældre, når de snakker i timen.

Naturligvis bliver der også tid til gamle lege i skolehaven og en lille mellemmad.

Skolen er et besøg værd

Det hele foregår i autentiske rammer i Lille Heddinge Rytterskole fra 1722. Bygningen er fredet og vurderes at være den bedst bevarede af de 241 rytterskoler som Frederik IV fik bygget i 1720´erne for at børn på landet også kunne blive undervist.

Skolen var i brug frem til 1892 og fremstår smukt bevaret med gammelt skoleinventar.

Tilmelding og rene negle

Det er muligt at tilmelde sig på forhånd hos Østsjællands Museum på telefon 5650 2806 eller via e-mail til museum@oesm.dk

Man er også velkommen til blot at møde op på dagen. Der er tilsyneladende ikke krav om rene negle, men der skal betales 25 kroner kontant i skolepenge per barn.

Adressen på skolen er Ryttervej 2, Lille Heddinge, 4673 Rødvig.

