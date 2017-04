Oplev stjernehimlen ved fyret

(Last Updated On: 19. april 2017)

Stjernekikkertens funktion er især at samle lys. Pupillen hos et menneske er ca. 5 mm. »Pupillen« på den viste kikkert (frontlinsen) er 90 mm. – altså mange gange større. Jo mere lys kikkerten samler, jo svagere objekter kan man se, og dermed længere ud i rummet. (Foto: Ivar Dahlmann Olsen)

Stevns Fyrcenter: Møn og Nyord har netop fået kåret deres stjernehimmel som verdens bedste og er blevet udnævnt til et såkaldt »Dark Sky Community« og »Dark Sky Park«.

Titlerne indebærer, at man har en »stjernehimmel af særegen kvalitet«, og at man gør en indsats for at begrænse lysforureningen i området.

På en god aften kan man se op til 14.000 stjerner på Møn, som også et af de steder i landet, hvor man stadig kan se Mælkevejen klart. Det mørkeste sted i landet er for øvrigt Anholt.

Stjernehimlen her på Stevns-halvøen er nu heller ikke helt ringe.

Ifølge kortet over lysforureningen i Danmark er grænsemagnituden for stjernehimlen over Stevns på cirka 5,7 ud af 6 mulige – hvilket efter sigende skulle være ret godt. Hvert år mødes entusiaster da også til stort astrotræf ved Stevns Naturcenter og nyder den stevnske nattehimmel.

Mørkeaften med fyrforeningen

Vil du gerne opleve den »mytologiske« stemning og aftenens lyde på fyrområdet, så mød op, når Stevns Fyrforening fredag den 21. april inviterer børn og voksne til “Mørkeaften”. Mødested og -tid er Stevns fyr kl. 19.30.

Amatørastronom, Ivar Dahlmann Olsen, sætter to stjernekikkerter op og fortæller om aftenens stjernehimmel. Resten af fyrforeningens bestyrelse vil også være tilstede, og de fortæller gerne om naturen og den spændende historie på stedet.

Husk baglygterne

Af hensyn til godt nattesyn anbefales det at medbringe røde cykelbaglygter.

– Hvis man opholder sig i mørke, vil ens nattesyn være 10.000 gange stærke end hvis man går ud af et oplyst hus. Derfor vil man efter den halve time kunne se mange flere stjerner, forklarer Ivar Dahlmann Olsen.

– Skulle det være overskyet, gennemføres arrangementet alligevel, for der er altid noget at opleve på området, lover Jane Christoffersen fra Stevns Fyrforening.

Tag gerne en kaffekurv med. Det er også muligt at købe kaffe og te.

rmh