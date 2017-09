Opskrift på en by

(Last Updated On: 13. september 2017)

Det her er ikke en kompliceret opskrift på kokkes finesser eller en trøje med knudret mønster. Det er en opskrift på, hvordan vi, der bor i Hellested og omegn, kan tage vare på og holde liv i det sted, vi har valgt at bo. Og det er helt enkelt:

– Syv dele lyst til et levende sted at bo

– En sjat vilje

– En håndfuld engagement

– Ansvarlighed (ikke i pulverform – for det gir ikke smag!)

– En knivspids opofrelse

Alle ingredienser røres nænsomt sammen, og så er du klar til at være med til at bevare og ikke lukke ned. Du er med til at handle og holde gang i et lille samfund, som jo gerne skulle være hele vores nære verden.

I Hellested sogn er vi så heldige, at vi har en Dagli’Brugs, en cykelhandel og en friskole og -børnehus, og her kommer opskriften ind:

Brugsen skal støttes, for her er prisen på en liter mælk mere værd end de ører, man kan spare ved at køre dyre kilometer efter et slagtilbud.

Tænk: Vi har en dagligvarebutik, hvor Karin og de andre gør, hvad de kan og meget mere til at servicere os. De kører varer frit og frit ud til andre borgere i kommunen, de sørger for et varmt centrum i vores by og de skaffer lige den vare, vi mangler.

Og så: Vi har en velfungerende friskole og børnehus, så børnene i lokalområdet let kan komme i skole. Mange af børnene kommer langvejs fra, fordi skolen er så god, og det giver vores sogn et godt omdømme og et godt sted at sikre huspriserne. Det giver Brugsen omsætning, medlemmer i idrætsforeningen – det giver puls i byen og omtale igen og igen.

Så langt så godt: OG – vi har regnet ud, at hvis alle de gode venner af Brugsen købte to liter mælk eller to kilo kartofler mere om ugen, så ville der være overskud! Så lidt skal der til for at sikre, at Brugsen har bæredygtige tal på bundlinjen. 20 kroner gør forskellen – om ugen. For så lidt sikrer du Dejli’Brugsen i Hellested – og dermed en livsnerve det sted, vi har valgt at bo. 20 kroner….

På gensyn i Dejli’Brugsen!

Kasper Christensen, formand for Dejli’Brugsens bestyrelse,

Line Busch-Jensen, formand for Hellested Friskole og Børnehus,

Søren Pedersen, formand for Hellested Idrætsforening,

Karen Secher, formand for Hellested Forsamlingshus,

Anne-Grethe Mathiesen, formand for Hellested Borgerforening