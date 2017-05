Ormesygdomme spredes blandt hunde på Stevns

(Last Updated On: 2. maj 2017)

I de senere år har to farlige indvoldsorme, fransk hjerteorm og hundens lungeorm, spredt sig i hundepopulationen – især på Sjælland, herunder Stevns

De seneste uger har Vicky og hendes kolleger haft rigtig travlt med at teste for hjerte- og lungeorm, så der mangler en masse blå og røde prikker på kortet. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Stevns: Stevns er et af de steder i landet, hvor der er stor risiko for at hunde kan blive smittet med fransk hjerteorm og hundens lungeorm.

Det mærker de desværre også på Store Heddinge Dyrehospital.

– Vi har rigtig travlt i øjeblikket. Vi får i gennemsnit prøver fra 15 hunde om ugen. Og cirka 40 procent af prøverne tester positive, fortæller veterinærsygeplejerske Vicky Højager Kleinhout Larsen.

Nye tilfælde dagligt

For under ti år siden var sygdommene ikke konstateret på Stevns; nu bliver der på daglig basis registreret nye tilfælde af hunde, der har fået enten lunge- eller hjerteorm.

– Jeg testede den første hund positiv for lungeorm for otte år siden. For tre år siden tog det rigtig fart med begge sygdomme, fortæller veterinærsygeplejersken.

Hvis man har mistanke om smitte kan man få lavet en afføringsprøve hos dyrlægen. Det er vigtigt, at man samler afføring over tre dage, fordi det øger chancerne for at finde ormene.

Resultatet af afføringsprøven er klar 24 timer senere.

Blå og røde prikker

For at få et bedre overblik over den geografiske udbredelse, er Vicky og hendes kolleger på Store Heddinge Dyrehospital gået i gang med en mere detaljeret kortlægning.

På et stort kort over Stevns kommune tegner de henholdsvis blå og røde prikker for hvert tilfælde af hjerte- og lungeorm. Og der ses flere tendenser.

– Sidste år var især Bjælkerup hårdt ramt, men i år er der en del tilfælde i både Rødvig, Højerup og Holtug, siger Vicky.

– Det skyldes formentlig, at både Rødvig og Højerup er områder, hvor mange kører til og lufter deres hunde. Og mon ikke mange af de hundeejere, der bor i Holtug, kører til Bøgeskoven for at lufte deres hund, forklarer hun.

Da der også er andre dyrelæger på Stevns, giver kortet dog ikke et fyldestgørende overblik.

Smitterisikoen er størst forår og sommer. Da der kan gå op til 60 dage inden sygdomssymptomerne melder sig, frygter Vicky for, hvordan kortet vil se ud til efteråret.

Fra snegl til hund til snegl til…

De to ormetyper ligner på mange måder hinanden. De smitter begge hunden, når den spiser en snegl eller kommer i kontakt med snegleslim, der er inficeret med ormelarver.

Snegle bliver smittet via hundens afføring, og sådan går det i ring.

Saml op efter hunden

– Den allerbedste måde at forbygge er, hvis du samler din hunds afføring op hver gang og smider den ud, understreger veterinærsygeplejersken.

På den måde undgår man, at snegle kan kommer i kontakt med afføringen og fører smitten videre til en ny vært.

Kan behandles

Heldigvis findes der gode behandlingsmuligheder for begge ormetyper – forudsat at behandlingen sætte i gang tidligt i forløbet.

Hvordan sygdommene smitter, hvilke hunde der især er i risikozonen, hvilke symptomer der er, og hvordan man behandler, kan du høre meget mere om, når Store Heddinge Dyrehospital holder et gratis arrangement onsdag den 10. maj.

Udover dyrehospitalets egne folk vil der også være en repræsentant til stede fra et medicinalfirma.

rmh

Symptomer på lunge- og hjerteorm

Ved lungeorm er kronisk hoste det dominerende symptom. Dertil kan komme træthed og motionsintolerance. Hundens almenbefindende er ofte rimelig upåvirket. I meget sjældne tilfælde, kan der ses sværere tilfælde.

Hunde med hjerteorm kan – udover hosten – også udvise nedstemthed, diarré, opkast, træthed, nedsat appetit og vægttab.

De farligere symptomer består af blødningsforstyrrelser, blodmangel, nyre- og hjerteproblemer, samt nedsat balance evne

Kilde: veterinærsygeplejerske Vicky Højager Kleinhout Larsen, Store Heddinge Dyrehospital