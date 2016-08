På sommerlejr med Valløspejderne

På fællesdagen skulle de enkelte grupper finde på en forlystelse til tivoliet. Opfindsomheden var stor og der blev bl.a. lavet en karrusel af rafter. (Privatfoto)

KFUM-spejderne fra Hårlev og omegn har i en hel uge arbejdet med Næsbycentrets miljømærke

HÅRLEV: Årets sommerlejr for Valløspejderne gik i år til det internationale spejdercenter, Næsbycentret, der ligger ved Glumsø.

Ugen bød på ægte, dansk sommervejr med sol, overskyet, byger og endda skybrud med torden, hvor der faldt 60 mm. regn. Heldigvis holdt teltene tørt, men der var meget fugtigt og mudret i lejren.

Om tirsdagen deltog gruppen i en fællesdag med i alt 350 spejdere, og her blev der knyttet venskaber på kryds og tværs og lavet aktiviteter inden for emnet »Tivoli«.

Der blev desuden tid til at gå en tyve kilometer lang heik – den mindste pige på fire år gik 10 kilometer – pionere og lave mad over bål.

– Vi havde også produktion af vores eget flotte genbrugspapir, indsats i nærmiljøet med indsamling af affald ved shelteren ved Glumsø sø og der blev flækket brænde i stor stil til lejrbålet. Ved lejrbålet var der sanglege og fællessang fra spejdersangbogen, fortæller Tina Møller Larsen fra Valløspejderne.

Miljøløfte og morgenandagt

Der blev afholdt en hemmelig miljøceremoni i forbindelse med udlevering af miljømærket. Her afgav spejderne et miljøløfte til naturen om at bevare og passe bedst muligt på naturen. Herefter blev der plantet en rød eg, og det hjemmelavede papir blev gravet ned rundt om træet.

Den udendørs andagt torsdag morgen var en stemningsfuld afslutning på årets sommerlejr, hvor alle spejdere var samlet omkring budskabet: At forskelligheder er en mangfoldighed og en rigdom til fællesskabet.

– Valløspejderne har høstet mange brugbare erfaringer på sommerlejren, som der kan trækkes på og arbejdes videre med til Spejdernes Lejr i 2017, slutter Tina Møller Larsen