(Last Updated On: 27. juli 2017)

Skal jeres forening være en del af den nye frivillig tradition på Stevns: »På Stevns mødes alle«? Så meld jer til efterårets »Frivillig Fredag«

Sidste år var Ranestedet i Varpelev med til at fejre Frivillig Fredag. (Arkivfoto: Svend Bjørn Keil)

Stevns: Sidste år påbegyndte Stevns Frivillighedscenter – sammen med Kultur og Fritid i Stevns kommune – en ny tradition på Stevns: Fejringen af »Frivillig Fredag«.

– Frivillig Fredag er en national dag, som holdes over hele Danmark hvert år sidst i september. Her på Stevns fejrer vi frivilligheden, giver alle mulighed for at tage del i fællesskabet og få et kig ind i den store mangfoldighed af frivillighed på Stevns, forklarer daglig leder af Stevns Frivillighedscenter, Lena Bjerrum Bach.

I år er temaet: “Vis værdien”, og Stevns Frivillighedscenter vil gerne invitere alle foreninger, der har lyst til at åbne dørene og vise jeres særlige værdi frem.

– Kunne I have lyst til at åbne dørene til jeres forening og invitere indenfor til en stor eller lille aktivitet, så kontakt Stevns Frivillighedscenter på telefon 61131274 eller mail: kontakt@stevnsfrivillighedscenter.dk, lyder opfordringen fra Lena Bjerrum Bach.

På Stevns fejres Frivillig Fredag henover weekenden den 29. september og 1. oktober.

rmh