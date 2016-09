På Stevns mødes alle

Kom og vær med til at fejre frivilligheden og fællesskabet på Stevns

STEVNS: Har du også lyst til at få en hyggelig og sjov dag sammen med dine naboer? At bruge en enkelt dag på at gøre noget sammen, der kan gøre jeres by bedre? Så kom og vær med. Alle er velkomne.

I anledning af den kommende nationale Frivillig Fredag er flere lokale borger- og erhvervsforeninger lige nu i gang med at planlægge flere forskellige lokale initiativer på Stevns.

Af foreløbige lokale ideer er der blandt andet tanker om at lave sanse-stier, lave en »Plante frugt/grønt – Bytte- og handledag«, høstfest og meget mere.

Arrangementerne bliver holdt henover weekenden den 30. september til den 2. oktober 2016.

– Ideen med dagene er både at være med til at synliggøre al den megen frivillighed, som sker ude i de mange byer og landsbyerne på Stevns. Samtidig handler dagene også om at lave aktiviteter sammen, der skaber fællesskab, værdi lokalt og give endnu flere mulighed for at engagere sig i det særlige, som sker på Stevns, fortæller frivillighedskoordinator Lena Bjerrum Bach.

Har du også en ide til en aktivitet eller vil din forening gerne deltage, så kontakt frivillighedskoordinator Lena Bjerrum Bach på mail lenaBach@stevns.dk eller kultur- og fritidskonsulent i Stevns kommune, Morten Svarre Andersen på mortande@stevns.dk.

Det endelig program bliver annonceret i Stevnsbladet i uge 38.

(Pressefoto)