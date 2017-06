På toppen af Stevns Klint

(Last Updated On: 21. juni 2017)

Har du mod på en lang vandretur på Stevns?

Stevns: Så mød op ved Store Heddinge Station nu på søndag den 25. juni kl. 9.45, når lokaltoget fra Køge ankommer. Her vil turleder Holger Vallentin fra Dansk Vandrelaug være parat til at gå i spidsen for en cirka 21 kilometer lang vandretur. Alle er velkomne.

Holger Vallentin fortæller:

– Vi går fra Store Heddinge Station gennem landsbyen Sigerslev til Stevns Naturcenter, hvor vi holder pause. Herfra går vi ad Trampestien til Rødvig. På vejen kommer vi forbi Stevns Fyr, som er klintens højeste punkt. Her holder vi frokostpause. Vi går videre til Højerup gamle kirke, den der er ved at styrte ned. Her holder vi endnu en pause, så der er tid til at se kirken, før vi går over Stevnsfortet og gennem Boesdal kalkbrud til Rødvig station, hvor turen slutter ca. kl. 16.

Husk at tage lidt mad og drikke med til pauserne. Det koster et mindre beløb at deltage.