På trampetur med borgmesteren

Intet barn må sulte! Det er temaet for Danmarks Indsamling, og værtsparret Ulla Essendrop og Mads Steffensen styrer slagets gang, når DR for 11. gang sender et kæmpe tv-show på DR1. Det sker direkte fra Svejsehallen på Refshaleøen i København på lørdag den 4. februar.

Meningen er, at folk skal til lommerne. Men der kan også vindes præmier. Og der kan bydes på auktion. Stevns kommune bidrager med et såkaldt varenummer: 4537351 – “Oplev sammen med borgmesteren, Trampestien langs verdensarven Stevns Klint. For fire personer”.

Dejlig naturoplevelse

Få en guidet tur af Stevns borgmester langs verdensarven Stevns Klint. Det bliver den helt store tur. Til fods.

Foruden historien om begyndelsen på af liv på jorden, rummer Stevns Klint mange andre helt unikke steder. Oplev blandt andet Danmarks mest hemmelige underjordiske forsvarsanlæg fra perioden med den kolde krig og gå ikke glip af et besøg forbi den gamle Kirke i Højerup, som hænger ud over Klinten.

Undervejs serveres frokost på det idylliske Traktørsted Højeruplund. Dagen sluttes af med et besøg på Stevns Fyrcenter.

Ingen fortrydelsesret

Der kan bydes af alle, og turen udløber med udgangen af juni 2017. Oplevelsen afvikles på en dag i løbet af foråret 2017. Det konkrete tidspunkt aftales nærmere med borgmesteren.

Frem til lørdag den 4. februar kl. 14.30 kan alle både turen via dette link. Vær opmærksom på, at kun de fire højest bydende får adgang til turen, og at buddet er bindende. Oveni lægges 20 procent i salær, som Lauritz.com har valgt at donere til Danmarks-Indsamlingen.

Udløbsdatoen er udgangen af juni 2017. Bemærk: Denne auktion kan ikke fortrydes, men hvem vil også det?

(Arkivfoto: Rikke Michael Hansen)