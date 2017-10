Parker og rejs-anlæg er en god løsning

(Last Updated On: 23. oktober 2017)

Hårlev Borger-og Erhvervsforening er fortaler for et parker og rejs-anlæg i Hårlev. Det er et fremtidssikret og miljøvenligt forslag.

En statsvej er dyr og vil ikke løse de trafikale problemer, der er på Stevns. Der er intet perspektiv i at spare et par minutter på at blive tilsluttet motorvejen, hvor man så kan sidde fast i køer, før parkeringsjagten og parkeringsudgifterne i København og Roskilde indledes.

Det er dog ikke nok med eet parker og rejs-anlæg. Trafikeksperter – og her tænkes ikke på Vejdirektoratet, der næppe tænker i helhedens interesse – kan analysere behovet.

Man kan også håbe og tro på, at parker og rejs-anlæg kan stimulere til en tiltrængt omsætningsfremgang for dagligvareforretningerne.

Det forudsætter dog, at Lokalbanen ikke udsultes, og at pendlerne ikke bliver flået.

Niels Hansen

Gl. Køgevej 32

Klippinge