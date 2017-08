Parkeringsanarki på Bjælkerupvej

(Last Updated On: 22. august 2017)

Der er for nylig lagt meget energi i at få de bløde trafikanter væk fra vejene i Stevns Kommune. Cykelsti fra Store Heddinge til Rødvig og fra Klippinge til Bjælkerup.

På Bjælkerupvej, i østgående retning fra Fægangen til Kronhøjvej, og ligeledes i vestlig retning fra Haubergvej til Fægangen, er der ingen cykelsti. På denne strækning har man forsøgt at løse problemet ved at afmærke en cykelsti ved hjælp af en spærrelinje og markere området med en cykel malet på vejen.

Ved parkering på Bjælkerupvej bliver disse spærrelinjer imidlertid ikke respekteret. En del bilister parkerer hensynsløst, uden hensyn til de bløde trafikanter. Cyklister og fodgængere må trække ud midt på kørebanen for at passere.

Når børnene fra Store Heddinge skole forlader skolen, ad Bjælkerupvej, ses de kørende på fortovet og i den forkerte side af vejen. Dette er forståeligt, men ikke lovligt, da der ofte holder parkerede køretøjer og blokerer cykelstien.

Det er kun et spørgsmål om tid, hvornår der kommer en personpåkørsel på Bjælkerupvej.

Særlig to steder er det dagligt galt: Vestgående lige efter Haubergvej og østgående lidt efter Fægangen. Disse to steder er der erhvervsdrivende, hvor der åbenbart ikke er plads til parkering. Det ene sted bruger den erhvervsdrivende oven i købet ofte fortovet som oplagsplads.

Til undskyldning for de bilister, der parkerer ulovligt, er, at spærrelinjerne efterhånden flere steder er næsten usynlige.

Jeg er klar over, at politiet ikke har resurser til at gå parkeringsvagt, men Stevns Kommune kunne jo løse problemet ved ansætte parkeringsvagter eller entrere med et vagtfirma til en sådan opgave. Der er også andre steder i kommunen, hvor der hersker parkeringsanarki.

Med venlig hilsen

Ejvind Marthinussen

Bækvej 8

Store Heddinge