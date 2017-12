Partineutral professionalisme – spild ikke din stemme

(Last Updated On: 5. december 2017)

Det er, hvad jeg tilbyder dig som din repræsentant i bestyrelsen for Stevns Spildevand, hvor jeg allerede har haft sæde i to perioder.

Og det er nu, der er forbrugervalg til bestyrelsen for Stevns Spildevand A/S.

Jeg er uden partipolitiske interesser og alene drevet af professionel interesse. I det daglige indgår jeg i topledelsen i et andet stort spildevandsselskab på Sjælland. Det giver mig såvel faglig som professionel indsigt i, erfaring med og viden om at drive spildevandsselskab under en særdeles hård og kompleks lovregulering.

Prisen for at komme af med spildevandet i Stevns Kommune er blandt landets absolut højeste. Det er der mange – også gode – grunde til. Men det skal ikke blive dyrere.

Stevns Spildevand ejes af Stevns Kommune, der har placeret adskillige politikere i bestyrelsen. Kommunalbestyrelsen er samtidig spildevandsmyndighed. Det giver en interessant dobbeltrolle. Der er et indlysende behov for et balanceret, upolitisk og fagligt modspil udefra.

Samarbejdet med myndigheden har alle muligheder for at blive styrket fremover. Jeg opfordrer dig derfor til at afgive din stemme i forbrugervalget.

Gå ind på: klarforsyning.dk – Forbrugervalg 2017, senest den 10. december 2017.

Hvem du skal stemme på, har jeg en klar mening om – men det kræver næppe nærmere forklaring.

Jan Østerskov

Strøby Egede