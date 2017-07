Penge eller naturfredning?

(Last Updated On: 4. juli 2017)

Det er jo ikke en hemmelighed, at Enhedslisten gerne havde set en 25 meter bred udyrket zone som kalkrigt overdrev langs klintens kant.

Derfor glæder det os at Danmarks Naturfredningforening har anket afgørelsen om at der gerne må både sprøjtes og gødes ud til klintekanten.

Ganske vist freder man de 25 meter, men de må stadig gerne dyrkes med hele arsenalet af kemiske hjælpestoffer. Det giver kendelsen et vist absurd skær. Kommende generationer vil formentlig ærgre sig over denne påholdenhed, da erstatningsbeløbet faktisk kun ville være 3,5 mio. kr. en gang for alle.

En sådan kendelse rummer også kimen til bøvl og mange klagesager over kommunen, der skal føre tilsynet med den halvhjertede fredning i årene fremover.

Mon ikke de fleste Stevnsboer (for ikke at tale om vore børn og børnebørn) vil prise en sådan fremsynethed, hvis vi om føje år kan vandre langs et blomstrende overdrev ud til den verdenskendte klint i stedet for en sprøjtet hvedemark? Turisterhvervet vil med garanti bifalde den beskedne udvidelse af fredningen.

Så lad os håbe at Natur og Miljøklagenævnet vil genindføre en reel fredning af de 25 meter.

Lad ikke nærigheden stå i vejen for 25 meter bræmmen ved Stevns Klint.

Sejer Folke

Kandidat for Enhedslisten