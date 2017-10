Pensionistmøde aflyst

(Last Updated On: 18. oktober 2017)

Ældre Sagen i Store Heddinge har erfaret, at en anden pensionistforening har flyttet deres jubilæumsarrangement fra søndag den 15. oktober 2017 til søndag den 22. oktober 2017.

Da vi er vidende om, at mange af vores medlemmer også deltager i denne pensionistforenings arrangementer, må vi se i øjnene, at vi har et meget spinkelt grundlag at afvikle vores arrangement på.

Det var meningen, at Tove Damholt skulle komme og holde foredrag om Verdensarven og de udfordringer, der er med den, på Stevnshøj søndag den 22. oktober 2017.

Dette foredrag ser vi os nødsaget til at flytte til et cafemøde i april måned i 2018.

Vi kan kun beklage det uheldige i, at Ældre Sagens og Pensionistforeningensarrangementer ind i mellem falder sammen. Vi har ellers prøvet ihærdigt på at finde dage, hvor der ikke er andre arrangementer for at placere vores arrangementer der.

På vegne af Ældre Sagens bestyrelse

Med venlig hilsen

Viggo Billstrøm