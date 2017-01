Peter Bastian besøger Sankt Katharina

En skattet musiker og foredragsholder er på vej til Stevns. Peter Bastian er uddannet inden for både teoretisk fysik og klassisk fagot. Han er medlem af Den Danske Blæserkvintet og multimusikgruppen Bazaar.

Han udgav i 1987 bogen »Ind i musikken«, som er solgt i over 100.000 eksemplarer, og hans seneste bog »Mesterlære – en livsfortælling« handler om kulturudviklingen i Danmark. Torsdag d. 12. januar 2017 kl. 19.00 kommer Peter Bastian og fortæller om »Min vej til Kirke”, og han har lovet at slå lidt triller på klarinetten. Det sker i Sankt Katharina Kirke på Kirketorvet 4 i Store Hedinge, og der er gratis adgang.