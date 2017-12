Pigefodbold skal styrkes i AIK 65

(Last Updated On: 6. december 2017)

Formanden for Brøndby Idrætsefterskole, Martin Lund, er glad for samarbejdsaftalen med AIK 65, så man kan udvikle fodbolden sammen med » visionære og dygtige klubber«. (Foto: Pigefodbold)

Strøby Egede: AIK 65 Strøby og Brøndby Idrætsefterskole (BIE) vil styrker pige- og drengefodbolden med ny samarbejdsaftale.

Efterskole i Brøndby

Samarbejdsaftalen træder i kraft omgående og betyder, at såvel pige- som drengefodboldspillere får chancen for at færdiggøre deres 9. og/eller 10. skoleår samtidig med, at de kan dyrke deres sport på både bredde- og eliteniveau.

Samtidig får både piger og drenge en sikker og tryg base i et miljø med 130-150 andre aktive idrætsudøvere med et naturligt fokus på idræt, sundhed og samvær i dagligdagen. Aftalen understøtter samtidig, at der skabes den optimale sammenhæng for fodboldspillerne mellem deres efterskoleophold på Brøndby Idrætsefterskole og deres trænings- og kampaktiviteter i AIK 65 Strøby.

Fremmer fodbold på Stevns

AIK 65 Strøbys ungdomsformand Egon Wille er ikke i tvivl om, at samarbejdet er en styrkelse af såvel pige- som drengefodbolden i Stevns-området:

– AIK 65 Strøby ligger i en landkommune, og har derfor ikke uendeligt mange spillere at tage af. Det betyder for os som klub, at vi næsten hvert år må nedlægge hold, da en del forsvinder på efterskoler rundt om i landet.

Vi ved jo heller ikke om de overhovedet kommer tilbage til vor klub igen bagefter. Ydermere må vi også forvente, at spillernes niveau oftest er faldet efter et efterskoleophold. Vi håber med denne aftale med Brøndby Idrætsefterskole, at kunne holde spillerne i klubben hele tiden, samtidig med at deres niveau styrkes, udtaler Egon Wille.

