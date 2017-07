(Last Updated On: 10. juli 2017)

Svar til Peder Olsen.

Der går en hårfin grænse for, hvornår man er saglig, og hvornår man er på kant med det anstændige. Du blander mange ting sammen og beskylder hele kommunalbestyrelsen for ikke at have besøgt Strøbyhjemmet? En stor del af kommunalbestyrelsen har inden for det sidste år været på besøg, og undertegnede har været på adressen omkring 15 gange de sidste tre år?

Du revser mig for den manglende vedligeholdelse, men du har i flere år stemt mit forslag om en beskeden huslejeforhøjelse til vedligehold ned?

Så det virker lidt, som om dit læserbrev er bestilt arbejde?

Inge Milbrat og jeg har talt sammen, og jeg har lovet hende aldrig mere at titulere hende med »fru«, hvilket var årsagen til hendes kritik. Hun er et ordentligt menneske, som har gjort et flot stykke arbejde, så jeg synes ikke, at det er fair, at du skriver, at hun er medlem af en børnehave.

Jeg er glad for, at du har valgt at støtte Inge og Nyt Stevns, og jeg er overbevist om, at det er det rigtige sted for dig at være.

Pinocchios lange næse fik han, fordi han løj så meget, men det var jo også et eventyr!

Thor Grønbæk

Medlem af kommunalbestyrelsen

Borgerlisten Stevns