Pøbelvælde i Valløby

(Last Updated On: 11. juli 2017)

Vi er en stor flok borgere i Valløby, som absolut ikke vil kaldes pøbel, hr. Steen Nielsen.

Ved vores borgermøde den 12. juni – hvor I også var inviteret, men ikke kom – var langt hovedparten af deltagerne en tredjedel af byens befolkning. De er ikke for jeres vilde planer om stor udvidelse af byen.

I skulle hellere sørge for at udnytte de tomme grunde, der er i dag. Så slap vi også for de ruiner, der har ligget der årevis. De er en skændsel for byen. Dette viser, at der ikke er behov for udstykning udenfor byen. Lyt dog lidt til os borgere, som bor her.

I kalder jer Socialdemokraterne, men I er hverken sociale eller demokratiske. Men nu kender vi jeres tankegang og vil huske det til næste forestående valg.

Med venlig hilsen

Ole Kæmpe Hansen

Grusbakken 2

Vallø