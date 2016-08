Politiet advarer mod bedrageri

– Tal med din ældre mor eller far, lyder opfordringen fra Midt- og Vestsjællands Politi, der den seneste tid har modtaget flere anmeldelser fra ældre borgere i politikredsen om forsøg på bedrageri, og et par gange er det lykkes at narre penge fra en borger.

Seneste anmeldelse modtog politiet i går kl. 15.01 fra en adresse i Kalundborg, hvor en 83-årig kvinde kl. 10.15 blev udsat for bedrageri.

Kvinden blev kontaktet telefonisk af en mand, der præsenterede sig som hendes barnebarn. Barnebarnet havde behov for penge, da han havde haft en vandskade, men han havde sagt, at hun ikke måtte fortælle om pengene til barnebarnets forældre.

Kvinden hentede penge i banken og i en taxa blev de kørt til København, hvor »barnebarnets kæreste« ville hente pengene.

Politiet ønsker ikke at oplyse beløbets størrelse.

Sagen, der er fuldstændig analog med lignende anmeldelser fra mandag, undersøges nu nærmere.

– Vi har de sidste to dage haft to forhold, hvor der er narret penge fra borgere, og dertil kommer i alt fem tilfælde af forsøg på bedragerier i Kalundborg, Holbæk og Køge, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

Det er politiets opfattelse, at gerningsmanden muligt vil fortsætte sine bedragerier under lignende omstændigheder.

– Vi anbefaler borgere, at man taler med sin ældre mor eller far om, at man kan blive udsat for sådanne opringninger, og at de ikke skal udlevere penge eller indgå aftaler med nogen under lignende omstændigheder. Ring dernæst til politiet og anmeldt forholdet på 114, lyder rådet fra politiet.

Politiet skal advare mod, at man udbetaler, henter eller på anden måde afleverer penge under lignende omstændigheder, hvis man ikke er 100 procent sikker på, at det er rigtigt. Lav derfor en kontrolopringning i lignende sager.

rmh

Af lignende hændelser, som er sket inden for de seneste dage i politikredsen, er: