Politik og/eller velgørenhed

(Last Updated On: 16. november 2017)

Stevns skal have en ny borgmester.

17 ud af 18 medlemmer af kommunalbestyrelsen har vendt borgmester Mogens Haugaard ryggen – fordi han har bevist, at han ikke kan udfylde rollen som borgmester, lede, samarbejde og holde ord.

Nogen synes, at det er synd for ham. Men stem ikke ud fra medlidenhed. Demokrati er en styreform og ikke et velgørenhedsforetagende. Borgmesterembedet er et tillidshverv, ikke et martyrium.

Mogens Haugaards liste N er et en politisk krudttønde, og det er ikke, hvad Stevns har brug for.

Giv dit kryds til et parti eller en borgmesterkandidat, som vækker tillid og kan lede, samarbejde og holde ord.

Så kan Stevns komme videre – meget videre. Det har vi i den grad brug for.

Anni Cassias

Skovvejen 49

Store Heddinge