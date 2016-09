Politikere: Respektér vælgerne og brug tiden fornuftigt

Har i et godt stykke tid været vidne til uklædelig og barnlig klapjagt på Stevns Kommunes borgmester i massiv form med masser af spalteplads, Facebookindlæg og bag kulisserne er der sikkert endnu mere god politikertid spildt. Brug dog tiden fornuftig på at gøre Stevns bedre.

Alle på Stevns kender Mogens Haugaard, og kan næppe efter hans mere end 20 år i stevnsk politik, være i tvivl om hans motiver, kapaciteter og gode præstationer for Stevns.

Nuvel, der er variationer, som er et naturligt resultat af at være aktiv. Kendskabet til Mogens har endda været så godt, at både Venstres medlemmer og de stevnske vælgere har valgt ham som borgmester for en 4-års periode. Til trods for den seneste modvind i Venstres bestyrelse opnåede Mogens flertal til at repræsentere Venstre som spidskandidat ved næste valg. Respektér dog de demokratiske valg og i respekt for vælgernes beslutning, både internt i venstre og blandt de vælgerne, så brug tiden på at skabe resultater for Stevns.

Der skal selvfølgelig være plads til uenighed og politisk debat, det er sundt og godt for demokratiet, men den seneste personlige klapjagt på borgmesteren er da nærmest tendenserende til det pinlige og afsporet i forhold til, hvad der er seriøst politisk arbejde. Så kære politisk aktive på Stevns, overvej om jeres mission som politikere er at gøre noget nyttigt og konstruktiv for de stevnske borgere! Er dit primære politiske redskab at stille tvivl om vælgernes beslutning om hvem der skal regere kommunen, så kan jeg foreslå, at du selv opper dig lidt og viser, hvad du selv kan skabe af resultater inden næste valg, således at vælgerne giver dig bedre mandat fremadrettet (et kig i Mogens Haugaards politiske CV kan måske tjene til inspiration).

Skrevet i håb om at se mere konstruktivt og nyttigt politisk arbejde, fra de ellers gode og passionerede stevnske politikere på alle fløje.

Jeg er sikker på, at de stevnske vælgere anerkender og respekterer de flittige og uegennyttige stevnske politikeres arbejde – så lad os håbe at det gensidigt kan forsætte.

God arbejdslyst

Tom Bang

Rødvig