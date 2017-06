Politikeren og præsten var i køkkenet

(Last Updated On: 19. juni 2017)

Jørgen Gregersen piskede i den opbagte persillesovs, mens Per Vibskov vendte flæsk på de varme stegepander. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Store Heddinge: Fire gange om ugen kan man købe sig et varmt måltid mad på det sociale værested Café Stevnen i Algade. Mandage og onsdage serveres der aftensmad, mens der på tirsdage og torsdage er et varmt frokostmåltid på menukortet.

I køkkenet står som regel værestedets frivillige. Torsdag i sidste uge, var der – og det endda for første gang – to mænd i køkkenet. Lokalpolitikeren Jørgen Gregersen og præsten Per Vibskov, der begge er en del af Cafe Stevnens styregruppe, havde i anledning af Valdemarsdag sat hinanden stævne i køkkenet.

På menuen stod stegt flæsk med persillesovs og nyopgravede kartofler. Persillen var plukket i Cafe Stevnens egen have, mens Klippingegård havde sponseret kartoflerne. Kokkehuerne var venligst doneret af Konference og Hotel Klinten. Og Rikke, der har været frivillig i Cafe Stevnen siden værestedets start for fem år siden, gav debutanter kyndig vejledning og stor hjælp i køkkenet.

– I dag er det ikke spise med Price, men spise med politikeren og præsten, sagde Per Vibskov, da han bød de godt 30 fremmødte velkommen til fællesspisning i caféen. Herefter blev der sunget salmesangen »Alle gode gaver de kommer oven ned«.

Tildelingen af syv ud af 10 mulige kokkehuer tyder på, at måltidet var godkendt af de mange fremmødte – og de to kokkedebutanter var særdeles tilfredse med karakteren.

Der er for øvrigt altid plads til flere frivillige i køkkenet på Café Stevnen, så kig indenfor i Algade 33 og meld dig, hvis du godt kan lide at gøre folk glade med et godt måltid mad.

rmh