Alarm og tågekanoner aktiveret ved indbrud

Ifølge politirapporten har der været indbrud i et privat kontor på Vallø Slotsgade kl. 0.40 torsdag den 19. januar.

Alarmselskabet har til politiet oplyst, at alarm via rumfølere samt tågekanoner blev aktiveret.

En terrassedør ved et mødelokale er blevet brudt op, og fra et mødelokale er stjålet tre lamper, som hang i loftet.

—

Udenlandsk tilbud om asfaltarbejde

Torsdag formiddag den 19. januar kl. 10 fik en mand på Tryggevældevej besøg af engelsktalende personer, der tilbød at lave asfaltarbejde, hvilket anmelderen ikke var interesseret i.

Politiet har de seneste dage fået lignende henvendelser forskellige steder fra. Der er tale om overtrædelse af »forbrugeraftaleloven«, populært kaldet »dørsalgsloven«.

– Vi har tidligere set eksempler på, at der opstår tvist om betalingen for arbejde, der er udført under lignende omstændigheder, advarer politiet.

—

Bil væltede rundt på taget

Der skete lørdag den 21. januar kl. 10.23 et færdselsuheld på Sigerslevvej, hvor en bil væltede rundt på taget.

Bilen, der blev ført af en 32-årig mand fra Jerslev, kom af ukendte årsager ud i rabatten, hvorefter føreren mistede herredømmet over bilen.

Der skete ingen personskade ved soloulykken.

—

Halskæde stjålet

Ved at bryde et stuevindue op – havedøren var ligeledes forsøgt brudt op – lykkedes det en indbrudstyv at komme ind i en ejendom på Smedevænget. Gerningsmanden har i stuen åbnet kommodeskuffe.

Der er ifølge politirapporten stjålet en rosaguld halskæde med hvide sten.

Indbruddet er sket i perioden onsdag den 18. januar kl. 18.30 og lørdag den 21. januar kl. 19.

—

Våben var splatterpistol

Hårlev: Politiet modtog kl. 20.49 lørdag den 21. januar en anmeldelse om et mistænkeligt forhold på en adresse i Hårlev.

En mand havde set en anden mand, der stod ved et vindue og tog ladegreb på en pistol.

Politiet kørte talstærkt til stedet og fik beboeren ud af huset. En 28-årig mand fra Strøby blev anholdt.

Det viste sig, at den sete pistol var en splatterpistol.

Den 28-årige blev løsladt efter afhøring.

—

Spirituspåvirket passager trak håndbremsen under kørsel

Kl. 17.15 søndag den 22. januar anholdt politiet en 48-årig mand fra Hårlev, der efterfølgende blev sigtet for spirituskørsel, selvom han sad som passager i bilen.

Bilen blev ført af en 29-årig kvinde fra Strøby.

De to blev under kørslen uvenner og pludselig havde manden trukket bilens håndbremse, hvorefter bilen kørte i grøften på Stevnsvej ud for Lodbjerggårdsvej. Kvinden var ædru, mens manden var påvirket af spiritus.

Den 48-årige blev anholdt og sigtet for spirituskørsel, grundet han havde trukket håndbremsen under kørslen. Han blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve.

Der skete ingen personskade ved uheldet.

—

Lamper og stole stjålet fra sommerhus

Der blev stjålet seks stole med specialsyet, beige- og hvidstribet betræk samt to pendel lamper ved et indbrud i et sommerhus på Brinken.

En nordvestvendt hoveddør er brudt op, og indbrudstyven har bevæget sig rundt i hele sommerhuset.

Indbruddet er sket på et tidspunkt mellem den 4. og den 20. januar.