Politisk ro og samarbejde skal bringe Stevns fremad

Med fokus på samarbejde og udvikling har kommunalbestyrelsens flertalsgruppe underskrevet et politikpapir for den resterende del af indeværende valgperiode

Repræsentanter fra flertalsgruppen, fra venstre ses Jan Jespersen (Ø), Line Krogh Ley (B), Steen S. Hansen (A), Varly Jensen (O) og Bjarne Østergård Rasmussen (løsgænger). (Foto: Rikke Michael

Stevns: Flertalsgruppen i kommunalbestyrelsen – bestående af Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og løsgænger Bjarne Østergård Rasmussen – har sammen udarbejdet og underskrevet et politikpapir med de fokusområder, som flertalsgruppen vil arbejde med resten af året, hvor valgperioden ender.

Og alle i flertalsgruppen er enige om, at det, der allermest er brug for på Stevns lige nu, er ro. Ro til at fokusere på det politiske arbejde.

»Stevns kommune har brug for politisk ro, og der er behov for et solidt og bredt politisk samarbejde. Vi vil samarbejde med alle, der vil være med til at træffe de politiske beslutninger, der bringer Stevns fremad«, står da blandt andet i politikpapiret.

Øverst på arbejdslisten er ønsket om en ny budgetproces. Det overordnede budgetudkast skal være klar inden sommerferien, og alle interessenter skal inddrages i processen.

Fokusområder

Herudover er flertalsgruppen blevet enige om følgende fokusområder:

Afholde fire borgermøder – i de fire udviklingsbyer – forud for vedtagelse af kommuneplan 2018-2021

Arbejde for etableringen af en omfartsvej syd om Strøby Egede

Støtte alle tiltag og initiativer, der muliggør etableringen af vej over Tryggevælde Ådal.

Bevare plejepladser på alle ældrecentre i de fire udviklingsbyer

Søge bedre normeringer i daginstitutioner samt mere uddannet personale i den enkelte institution

Styrke folkeskoleeleverne læring og trivsel, bl.a. ved at give lærerne mere efteruddannelse og tid til forberedelse

Lave en ny helhedsplan for det nordlige Stevns, bestående af Valløby, Strøby Egede, Strøby Ladeplads og Strøby

Udvikle øst for Stevnsvej – Bakkegårdens og Myggegårdens jord skal ikke udstykkes

Etablere direkte adgang til motorvej

Sikre bedre IT/data og mobildækning,

Fastholde 15 minutters driften på Lokalbanen mellem Hårlev og Køge

Fortsat inddrage borgerne via borgermøder ved arbejdet med kommune- og lokalplaner

Fortsat arbejde med klimasikring. Det overvejes at nedsætte et paragraf 17, stk. 4 udvalg, så borgerne og andre interessenter inddrages.

Støtte arbejdet med etablering af et besøgscenter i international topklasse til UNESCO Verdensarv, og som en del af oplevelsen af verdensarven skal Højerup indtænkes

Enige om prioriteringen

– Vi er enige om, hvad vi vil prioritere, understreger gruppeformand for Socialdemokratiet på Stevns, Steen S. Hansen, på et udendørs pressemøde på Valnøddevej i Strøby Egede, hvor Stevnsbladet er inviteret til at deltage.

Repræsentanter fra de øvrige partier i flertalsgruppen samt løsgænger Bjarne Østergård Rasmussen, deltager også. De roser alle det endnu nye samarbejde, som blev etableret sidste efterår – efter en budgetproces, som førte til brud i den tidligere, borgerlige flertalsgruppe i kommunalbestyrelsen.

For selvom medlemmerne af flertalsgruppen har meget forskellige politiske ståsteder, har det indtil videre ikke forhindret dem i at nå til enighed.

– Ja, der er forskelligheder. Men det har vist sig, at når vi sætter os ned og taler sammen, så kan vi godt nå til enighed, siger løsgængeren Bjarne Østergård Rasmussen.

– Lige nu dyrker vi de områder, hvor vi er enige. Der vil også være områder, hvor vi ikke er enige. Der må vi give og tage, fortsætter Jan Jespersen fra Enhedslisten.

– Vi afspejler jo også borgernes forskelligheder. Vi fokuserer først og fremmest på de 90 procent, som vi er enige om, supplerer Varly Jensen fra Dansk Folkeparti.

– Fokus for os er at finde de løsninger, der kan give udvikling for Stevns, slutter Line Krogh Lay, Radikale Venstre.

rmh