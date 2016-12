En posede blandede musikbolcher – samt en fortælle- og spilleaften

Spilledåsens forårsprogram byder på såvel bredde som kendte navne, heriblandt Anne Dorte Michelsen, Kenn Lending og Rasmus Nøhr. Overraskende er også en skuespiller på plakaten, nemlig Ghita Nørby i selskab med guitaristen Lars Hannibal. Billetterne er nu sat til salg

Stevns: På nær Jakob Svejstrup, som kun solgte 62 billetter ud af 166 mulige, kunne Spilledåsen meldte total udsolgt til efterårets øvrige fire koncerter.

Særligt koncerten med Savage Rose blev et tilløbsstykke, og koncerten var udsolgt få dage efter, at billetterne var blevet sat til salg. Indtægterne fra billetsalget – billetterne kosteder 275 kroner stykket – kunne dog langt fra dække det honorar på 78.000 kroner, som det kostede af få Savage Rose til at spille på scenen i Snurretoppen.

– Det var en kalkuleret risiko, men det var det hele værd. Nogen gange skal vi træde i karakter og satse, og det gjorde vi med Savage Rose, siger bestyrelsesmedlem i Spilledåsen og booker, Niels Kristensen.

– Koncerten med Savage Rose fik sat Stevns på landkortet, og vi fik en del nye medlemmer, forklarer Britt Kjær fra bestyrelsen.

Foreningens formand Poul Erik Madsen supplerer:

– Vi er nu oppe på 272 medlemmer. Det er det største medlemstal i flere år.

Underskuddet for 2016 ender på cirka 40.000 kroner. Penge, som foreningen må finde i deres kassebeholdning.

At øge billetprisen ser Spilledåsen ikke som en mulighed. Det er deres vurdering, at smertegrænsen for billetprisen ligger på 300 kroner.

Blues, rock, jazz, pop og ord

Forårsprogrammet i 2017 er således sammensat med tanke på, at det økonomisk skal kunne løbe rundt.

– Vi har været meget påholdende og har valgt at booke billigere navne, forklarer formanden.

Trods påholdenheden byder sæsonen både på bredde og kendte navne. Der er planlagt seks koncerter startende med en bluesaften den sidste dag i januar. Det bliver en dobbeltkoncert, først med veteranen Kenn Lending og band, som tager publikum med på en musikalsk rejse igennem den afroamerikanske musiktradition. Dernæst kommer trioen Thomsen, Nello og Hansen, som fortolker gamle blues klassikere. Koncerten afslutter med en fælles jamsession, hvor alle er på scenen.

Lørdag den 11. februar inviteres til møllejazz i Lille Heddinge med jazzkvinteten Jazz Five, som leverer danseglad og funky grooves, blues, shuffles og jazz’n’roll fra nutidens New Orleans.

På sin forårsturné kommer Anne Dorte Michelsen med band – bestående af Billy Cross, Per Christian Frost, Dan Hemmer og Rasmus Kiehlberg – til Stevns tirsdag den 14. februar og optræder med både nye sange fra hendes seneste album, klassiske Michelsen numre og sange fra hendes tid med Tøsedrengene.

I marts kan man onsdag den 22. opleve to artister fra hvert sit kunstneriske univers – en musiker og en skuespiller. Ghita Nørby fortæller eventyr, fabler og små anekdoter og historier fra sit lange liv med teater, film og TV-serier, akkompagneret af klassisk guitarspil fra Lars Hannibal.

Den første tirsdag i april – det er den 4. april – kommer veteranen Poul Halberg sammen med band og får Snurretoppens scene til at gynge og »rocke«.

Sæsonen slutter med glade og iørefaldende popmelodier, når Rasmus Nøhr onsdag den 10. maj giver koncert.

Billetterne til alle forårets koncerter er sat til salg. De kan købes på spilledaasen-stevns.dk, pr. telefon 30571999 på torsdage og søndage mellem kl. 16 og 19.30 samt i Kop & Kande i Store Heddinge og i Staxen Bøger & Papir i Hårlev.

Program foråret 2017

Billetpris: medlem/ikke medlem

Kenn Linding samt Thomsen, Nello og Hansen

Dobbeltkoncert med Blues på programmet

Tirsdag den 31. januar kl. 20 i Snurretoppen

Billetpris: 175 kr./200 kr.

Jazz Five

Møllejazz med danseglad musik i Lille Heddinge

Lørdag den 11. februar kl. 18.30 i Lille Heddinge Mølle

Billetpris: 125 kr./150 kr.

Anne Dorte Michelsen og Billy Cross

Tøsedrengenes musik har smittet af på Anne Dortes forårsturné

Tirsdag den 14. februar kl. 20 i Snurretoppen

Billetpris: 200 kr./225 kr.

Ghita Nørby og Lars Hannibal

Fortælle- og spilleaften

Onsdag den 22. marts kl. 20 i Snurretoppen

Billetpris: 225 kr./250 kr.

Halberg & Friends

Med gyngende rockmusik

Tirsdag den 4. april kl. 20 i Snurretoppen

Billetpris: 200 kr./225 kr.

Rasmus Nøhr