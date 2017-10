Præcision af Steen S. Hansens budget

(Last Updated On: 12. oktober 2017)

Af: Borgmester Mogens Haugaard Nielsen, Nyt Stevns

Steen S. Hansen påstår i Stevnsbladet i uge 39, at hans såkaldte velfærdsbudget er både forsvarligt og i balance, men det er ingen af delene.

Det er et faktum, at Steen S. Hansen bruger flere penge, end der er afsat i den ramme, som KL har udstukket for Stevns. Et overforbrug på cirka 5 mio. kr. i 2018 og 6,6 mio. kr. i 2019.

KL opfordrer til at overholde aftalen, men det vil Steen S. Hansen ikke. Stevns er jo en lille kommune, undskylder han sig med. Risikoen er nu, at Stevns får en straf på knap 2 mio. kr.

Jo, men vi har et overskud på 57 mio. kr. på budgettet, siger Steen S. Hansen og mener, det er udtryk for, at budgettet er fuldt finansieret.

Nej, det er det ikke, for Stevns har brug for et overskud på 66 mio. kr. for at gennemføre de planlagte investeringer i 2018 til blandt andet fritidsfaciliteter, skoler, veje osv. Så der mangler 9 mio. kr.

Dertil kommer korrektioner på 2 mio. kr.

Steen S. Hansen trækker altså 11 mio. kr. på kommunens kassebeholdning for at få budgettet i balance.

Budgetforligets overforbrug svarer således til, at en familiefar køber en ekstra ferierejse sydpå for at gøre konen glad, selv om familien ikke har råd.

Rejsen betaler han ved overtrække budgetkontoen og skære på børneopsparingen.

På vegne af Nyt Stevns

Mogens Haugaard Nielsen, Borgmester