Pres på minister i gymnasiesag

(Last Updated On: 9. maj 2017)

Ombudsmanden overvejer at rejse en undersøgelse

Ombudsmanden kræver svar af undervisningsminister Merete Riisager, inden udgangen af maj. (Foto: Leitorp + Vadskær)

Stevns: En række unge fra den sydlige del af Stevns er kommet i klemme på grund af snævre regler for fordeling af ansøgere til det almene gymnasium.

Sagen har rejst politisk harme, og både kommunale og regionale partier er gået ind i sagen.

Nu overvejer Folketingets Ombudsmand det samme.

Bekendtgørelse forskelsbehandler

I et brev til Undervisningsministeriet henviser ombudsmand Jørgen Steen Sørensen til den »Bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser«, som er hovedproblemet i sagen, fordi den lægger et afstandskriterie til grund for, om de unge kan blive optaget på det ønskede gymnasium.

Reglerne betyder, at elever fra Solrød, Greve, Ishøj optages på Køge Gymnasium, selv om der er gymnasier i disse kommuner.

Elever fra Stevns afvises, fordi andre bor tættere på og fordi eleverne fra Stevns, ifølge Regionen, har mindre end 60 minutters rejsetid med offentlig transport til Solrød Gymnasium eller Gymnasiet i Haslev.

Vil ministeriet ændre regler?

Ombudsmanden beder ministeriet om klar besked på, hvad ministeriet foretager sig i sagen, både i relation til spørgsmålet om ændring af optagelsesbekendtgørelsen og i relation til de elever fra Stevns og Faxe Kommune, som i år har fået afslag på optagelse på Køge Gymnasium.

Ombudsmanden skriver blandt andet: “Umiddelbart antager jeg, at de tidligere gældende bestemmelser om transporttid med offentlig transport henholdsvis “plads på en institution inden for en rimelig geografisk afstand” (§ 29, stk. 3) har gjort det muligt at optage ansøgere fra Stevns og Faxe Kommune som dem, der nu er blevet afvist, på Køge Gymnasium”, slutter Ombudsmanden, som blandt andet henviser til omtale i Stevnsbladet.

Svar inden juni måned

Ombudsmanden spørger direkte om ministeriet vil ændre på reglerne. Det samme gør også formanden for Region Sjællands udvalg for vækst og beskæftigelse, Jan Hendeliowitz, der forventer at regionsrådet kontakter ministeriet i slutningen af juni.

Men inden da skal ministeriet have svaret Ombudsmanden, som beder om reaktion fra ministeriet inden udgangen af maj. Så hvis Region Sjælland i denne sag, vil påberåbe sig magt som de har agt, og hjælpe eleverne med ændring af reglerne, så de bliver mere fleksible, så er det nu sagen skal rejses.

sky