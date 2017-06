Pris til direktøren for Verdensarven

(Last Updated On: 13. juni 2017)

Stevns: Rotary klubberne fra Store Heddinge og Hårlev-Karise har hædret Tove Damholt sit store arbejde med blandt andet at få Stevns Klint udnævnt til Unescos Verdensarv.

– Jeg er vildt glad og utrolig stolt over, at I har valgt at tildele mig den store ære, som jeg synes det er, takkede Tove Damholt, geolog og direktør for Verdensarv Stevns.

Motiveret ildsjæl

De to klubbers bestyrelser var ikke sene til at pege på Tove Damholt, som har sat Faxe og Stevns på verdenskortet med sit museumsarbejde om UNESCO’s Verdensarv.

– Hun er den oplagte modtager af prisen. En mere motiveret ildsjæl findes ikke, sagde Jens Vulff, fra Hårlev Karise Rotary Klub. Han blev bakket op af præsidenten for Store Heddinge, Jan L. Hansen:

– Du har sat fokus på områdets geologi og kulturhistorie og døbt det Kalklandet. Du har skabt hele to nye museer: Koldkrigsmuseum Stevnsfort og Geomuseum Faxe. Vi glæder os over, at du igen står i spidsen for Verdensarv Stevns, sagde Jan L. Hansen.