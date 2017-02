Radikale Stevns går den grønne vej

Radikale Venstre ønsker at understøtte grønne tiltag, som skaber grøn udvikling i Stevns Kommune. Vi ønsker, at Stevns blive bredt kendt som en klimavenlig kommune. Samtidig ønsker vi at styrke den stevnske natur og muligheden for at bevæge sig til fods eller hest gennem landskabet frem for kun ad vejene. Stevns er en af de naturfattigste kommuner i Danmark på trods af, at vi er en landkommune. Det vil vi gerne ændre på.

Med det udgangspunkt har vi en række forslag under udarbejdelse.

Det første vi vil præsentere for jer, er et forslag til en langsigtet plan, som i et smæk understøtter naturudviklingen og beskyttelsen af vandmiljøet samt muligheden for at bevæge sig gennem landskabet. Radikale foreslår, at vi laver en pulje til opkøb af landbrugsjord langs vandløb, markskel og gamle kirkestier. Dette vil skabe mulighed for at genåbne og genslynge vandløb, lave bræmmer med trampestier langs de vandløb og skel, hvor det giver mening. Dette vil også skabe mulighed for at sammenbinde vore naturområder og skabe spredningskorridorer for flora og fauna. Dette vil give mulighed for at tiltrække vandreturisme andre steder end ved klinten.

En hektar landbrugsjord i Stevns Kommune koster i omegnen af 150.000 til 200.000 kroner per hektar alt efter placering og beskaffenhed. Vi foreslår en pulje på 500.000 kroner årligt i en fireårig periode, hvorefter det evalueres, om man ønsker at fortsætte egnsgenopretningsprojektet. Med det beløb er det mulighed for at opkøbe mindst to til tre hektarer årligt, hvilket for eksempel svarer til en strækning på cirka tre kilometer, hvis bredden er ti meter, som vi anbefaler langs vandløbene. Andre steder, kan man måske nøjes med helt ned til en meter, mens det kan være hensigtsmæssigt at købe større områder enkelte steder. For at udvælge hvilke områder, der skal ses på, skal der laves en prioritering af, hvordan vi med få greb kan få skabt stor effekt.

Før man griber til at opkøbe, skal der naturligvis forhandles med den enkelte lodsejer, om det kan løses uden opkøb. Vores tanke er endvidere, at lodsejere, der ønsker at genåbne eller genslynge vandløb, men ønske at beholde deres jord, også skal kunne søge støtte fra puljen til etablering af dette.

Line Krogh Lay

Gruppeformand og borgmesterkandidat for Radikale Stevns