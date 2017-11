Red Barnet mangler indsamlere i Store Heddinge

(Last Updated On: 13. november 2017)

Når hele Danmark går til regions- og kommunalvalg tirsdag den 21. november, samler Red Barnet ind til udsatte og sårbare børn både herhjemme og ude i verden. Men i Store Heddinge mangler der indsamlere til at stå med raslebøtten på det lokale valgsted

Stevns: Alt for mange børn i Danmark har brug for hjælp. Fordi de lever i fattigdom. Fordi de er socialt isolerede og ensomme. Fordi de bliver mobbet. Det er blandt andre de børn, man hjælper, hvis man melder sig som indsamler ved valget den 21. november 2017.

I Red Barnets mere end 60 lokalforeninger over hele landet arbejder frivillige med aktiviteter for udsatte børn og deres familier i såkaldte ’familieoplevelsesklubber’ og ’naturklubber’, og foreningerne hjælper udsatte børn med at komme aktivt ind i fritids- og foreningslivet.

Red Barnet arbejder også for at bekæmpe mobning i børnenes institutioner og på internettet, og organisationen arrangerer ferielejre og oplevelsesture for børn og familier, der ikke har ressourcer til at komme på ferie. Det er blandt andet de aktiviteter, man støtter, når man samler ind ved valgindsamlingen.

Pengene fra valgindsamlingen vil også gå til udsatte og sårbare børn i verdens brændpunkter, som flygter fra krig eller katastrofer. Red Barnet arbejder med at redde, beskytte og styrke børn på flugt og give dem mad, vand, skolegang og et trygt sted at være.

Man kan samle ind til Red Barnet ved at stå på et valgsted i to timer. Valgstedet og det tidspunkt, man ønsker at samle ind på, vælger man selv. Tilmelding påvalg.redbarnet.dk senest den 14. november.

For yderligere info, kontakt valgsekretariatet på valg@redbarnet.dk eller 35 24 85 00 eller presseansvarlig Marie Fensmark, maf@redbarnet.dk eller 40448860.