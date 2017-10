Reformationen fejres i Sankt Katharina Kirke

(Last Updated On: 24. oktober 2017)

Den 31. oktober for 500 år siden opslog Luther sine 95 teser på døren i Wittenberg mod den katolske kirkes magtmisbrug. Det blev begyndelsen på reformationen i Tyskland såvel som i Danmark. (Gengivelse af portræt af Martin Luther, Lucas Cranach d. Ældre, 1529)

Store Heddinge: Tirsdag den 31. oktober kl. 19 fejrer alle kirker på Stevns reformationen med en fælles festgudstjeneste i Sankt Katharina Kirke i Store Heddinge.

Alle menigheder på Stevns deltager i gudstjenesten ligesom mange kor og alle præster. Sognepræst ved Sankt Katharinas Kirke, Ingrid Selinas, vil prædike, mens de andre præster fra Stevns vil have andre opgaver i gudstjenesten.

– Det er vigtigt at fejring af reformationen ikke bliver en gentagelse af, hvordan en gudstjeneste var på Luthers tid for 500 år siden, men at den også peger fremad mod noget nyt. Derfor er der til dagen nedsat et fælles stevnsk konfirmandkor, der vil synge en ny salme af Iben Krogsdal, og Ingrid Selinas vil prædike om, hvad reformationen betyder for os i dag, oplyser sognepræst Camilla Diderichsen, der har været med til planlægningen af den fælles fejring af reformationen.

Musikken er lagt i hænderne på Store Heddinges dygtige organist, Charlotte Muus Mogensen, der udover at spille orgel og flygel også vil dirigere konfirmandkoret.

Efter jubilæumsgudstjenesten er der receptionen i kirken.

– Vi håber, at rigtige mange vil komme og være med til at markere 500 året for reformationen i Store Heddinge, slutter Camilla Diderichsen.