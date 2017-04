Reglerne for optag på ungdomsuddannelserne skal ændres – og det haster

(Last Updated On: 25. april 2017)

Elever fra Stevns skal tilbydes plads på Køge Gymnasium i 2017, og reglerne skal laves om.

Afstanden til uddannelsesstedet kan få afgørende betydning for, om den unge får påbegyndt en uddannelse. Det er derfor helt uacceptabelt, at et stort antal unge fra Stevns kommune afvises fra det gymnasium, Køge Gymnasium, de bor tættest ved.

Begrundelse for en afvisning er helt uacceptabel, og at man bor længst væk af ansøgerne, når det tilbudte alternativ bliver en endnu længere transport. Derfor bør kun de – formodentlig meget få – unge, der har Køge Gymnasium som nærmeste tilbud, naturligvis tilbydes en plads der.

De ansvarlige i det regionale fordelingsudvalg og på Christiansborg må snarest muligt få lukket dette uheldige hul i reglerne. Hvis det ikke kan nås før 2018, bør der gives en dispensation for de elever, der er blevet ramt her i 2017.

Det haster med at få lavet reglerne om, og jeg frygter, at de næste, som kan blive ramt, er unge, der søger de andre ungdomsuddannelser. Vi kan simpelthen ikke leve med et sådant regelsæt.

Sagen er sendt til vores folketingspolitikere og kommunalbestyrelsen behandler sagen på torsdag.

En enig kommunalbestyrelse vil ligeledes rette henvendelse til regionen og ministeren, så der kan findes en løsning på kort sigt, hvilket vil sige i 2017.

Folketinget skal lave reglerne, så de tilpasses den virkelighed, de skal anvendes i.

Steen S. Hansen

Borgmesterkandidat for Socialdemokratiet