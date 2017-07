Rejsebrev 2 – Ungdomsskolen i Skotland

(Last Updated On: 4. juli 2017)

Ungdomsskolen er i øjeblikket på tur til Skotland. Her er deres andet rejsebrev:

Torsdag den 29. juni

Efter morgenmaden kørte holdet til Loch Ness søen. Her blev der gjort holdt ved byen Drumnadrochit, der ligger i en lille fjord midt på søen. Loch Ness er mest berømt for myten om sø-uhyret. Første gang denne myte dukker op er allerede i 600-tallet. Her hævdede nogle irske munke, at de havde observeret et kæmpe uhyre i søen. I mange århundreder var denne myte glemt og borte. Den blev igen vakt til live i 1933 da et ægtepar under en aftentur hævdede at have set uhyret. Der kom efter denne melding igen liv i myten. Hele verdenspressen rettede søgelyset mod søen. I tiden efter dette er uhyret med jævne mellemrum dukket op. I hvert fald hævdes det at det er blevet set. På trods af at søen er blevet tjekket på kryds og tværs, er det aldrig lykkedes at bevise uhyrets eksistens. Men så længe myten kan lokke turister til, er det vel godt nok…

Et par kilometer udenfor Drumnadrochit ligger ruinerne af Urquart castle. Her så holdet en flot film om borgens historie gennem tiderne. Den var bl.a. i en længere periode hjemsted for Mc Donald klanen. Herefter var der tid til at tage på en lille rundtur i ruinen. Selv om der kun er de sørgelige rester tilbage, var det tydeligt at se hvordan borgen havde set ud. Beliggenheden indikerede en meget høj grad af strategisk tankegang, idet den virkede som en fremragende udkigspost for trafikken på søen, samtidigt med at den kunne virke som et glimrende forsvarsanlæg.

Næste punkt på dagens program var besøget på Culloden Battlefield. Mange forbinder slaget den 16. april 1746, som det endelige opgør mellem englænderne og skotterne. Dette passer dog ikke, da dette opgør reelt var en slags familiefejde om magt. Leder for regeringstropperne var the Duke of Cumberland og for ”the Jacobites” var det Bonnie prince Charles. Selve slaget udviklede sig til et rent blodbad hvor ca 1.500 Jocobites blev mejet ned, medens regeringshærens tab begrænsede sig til ca 50 mand. Efter dette slag flygtede Bonnie Prince Charles til Isle of Skye, hvor han søgte tilflugt hos Mc Leod klanen (kendt fra filmen om ”the Highlander”).

Man har skabt et stort besøgscenter på stedet. Her kan man få et indblik i de to hæres forberedelser til slaget samt opleve det gennem en panorama film. Efter besøget i besøgscentret blev holdet vist rundt på selve slagmarken. Vores guide fortalte levende og engageret om slaget, således at man næsten kunne opleve det rigtigt. Den udendørs rundtur i silende regn, tog en times tid. Så det var et rimeligt træt hold der vendte snuden hjemad sidst på dagen. Guiden talt et meget fint engelsk, som eleverne ikke havde problemer med at forstå. Den efterfølgende konversation med den unge guide foregik selvfølgelig uden besvær på engelsk. En ting er at være god til engelsk i skolen – noget andet er at bruge det i praksis. Eleverne bestod med glans.

Fredag den 30. juni

Denne dag var der dømt lang heldagstur, så det var tidligt op og afgang kl. 8. Køreturen gik igennem nogle af de mest naturskønne områder i det skotske højland. Søer (lochs), dale (glens) og bjerge (hills) udgjorde konstant et fornemt panorama. Efter et par fotostop ankom holdet til Glen Finnan. Dette sted er blevet udødeliggjort gennem Harry Potter filmene. Det er her at Hogwarts ekspressen kører over den flotte bro med buerne, inden den stopper ved Hogwarts. Den dag i dag kører der et gammeldags damplokomotiv på strækningen fra Fort Williams til Maillag, som ligger på kysten overfor Isle of Skye. Efter at have fotograferet broen efter alle kunstens regler, gik gruppen ned til Glen Finnan monumentet ved søens kant. Det er på dette sted at man har tegnet Hogwarts ind i terrænet.

Næste stop var i Maillag, hvor vi skulle vente et stykke tid, før vi kunne komme med færgen til Isle of Skye. Medens vi ventede ankom damplokomotivet (Hogwarts ekspressen!). Det lykkedes for holdet at få taget nogle fremragende fotos af lokomotivet. Rent guf for inkarnerede Harry Potter fans. Sejlturen til Armadale på Islg of Skye foregik i rolig sø, uden problemer af nogen art med søsyge mv. Isle of Skye er den største af øerne i de indre Hebrider. Denne ø er hjemsted for Mc Leod klanen. Kendt for filmen med the highlander. Det var denne klan der beskyttede bonnie Prince Charles, da han var på flugt fra regeringstropperne, efter slaget på Culloden 16. april 1746.

Efter en smuk køretur på øen gik turen hjemad over broen ved Kyle. På hjemturen blev der tid til at besøge Eilean Donan Castle, som ligger på en lille ø, ca 15 km fra Kyle Bridge. Dette slot har sin helt egen specielle historie. Den har i mange hundrede år tilhørt klanen Mc Crae. Efter Culloden slaget blev slottet indtaget af spanske tropper, som havde støttet regeringstropperne mod the Jacobites. De spanske tropper endte med at sprænge slottet til ruiner med 16 tønder krudt.

Slottet lå som ruin helt frem til 1912. Her besluttede det ”regerende” klan overhoved at slottet skulle genopbygges. Det tog ca 20 år at få genopført slottet. Herefter boede klanens overhoved på slottet, sammen med den nærmeste familie i mange år. For ca 20 år siden flyttede familien, da man gjorde slottet til museum. Alt stod i fin stand, således at man fik et meget præcist indtryk af, hvordan man havde levet på slottet. En rigtig historisk kulturperle, med en utrolig smuk beliggenhed. Efter dette besøg gik turen hjemad til vores hostel i Newtonmore.

Da holdet var godt trætte efter den lange tur med de mange indtryk, var der meget hurtigt påfaldende ro.

