Rejsebrev 3 – Ungdomsskolen i Skotland

Ungdomsskolen er i øjeblikket i Skotland. Her er rejsebrev nummer tre fra deres tur:

Lørdag den 1. juli

Efter den lange heldagstur dagen før, trængte bilerne til en velfortjent pause. Dagen blev brugt til at udforske de helt lokale seværdigheder.

Første punkt på programmet var et besøg på det lokale museum MacPhersons Clan Museum. Det viste sig at være en rigtig god oplevelse. Macpherson klanens medlemmer er i dag spredt ud over hele verden. Men de holder stadig fast i de gamle familiebånd og traditioner. Alle støtter op om museet, som er virkeligt godt udstyret og informativt. Samtidigt giver det en rigtig god generel indføring i klankulturen. Hver klan har sine tartans (klanmønstre/farver), som går igen i hele deres påklædning i forbindelse med forskellige mærkedage og højtider.

Macpherson klanen har en tradition med at samles en weekend om året til stor familie event, med alle mulige aktiviteter. Bestyreren af klanmuseet (der i øvrigt var i fuld klanpåklædning), blev hurtigt glad for vores gruppe. Som han sagde, var det yderst sjældent, at der dukkede så engagerede og høflige unge mennesker op på museet. Han blev så glad for gruppen, at han tillod os at spille på den store flotte gæliske harpe, som var udstillingens stolthed.

Efter dette interessante besøg, var det tid til en helt anden aktivitet. Nemlig en 13.6 km lang vandring i området omkring Newtonmore. Ruten vi valgte hed ”the wild cat trail” og gik igennem et meget varieret terræn. Undervejs blev der gjort forskellige holdt. Bl.a havde holdet en større dyst med sten smut i floden Spey (kendt som leverandør af vand til den type whisky, som kaldes Speyside whisky).

Et andet holdt blev gjort i et område hvor man havde anlagt et frilandsmuseum, med huse/indhold fra tidligere tider. Terrænet blev hårdere og hårdere, men humøret og fanen blev holdt højt.

Der var ikke meget spræl i gruppen efter denne vandring. En rigtig god måde at opleve den flotte skotske natur på.

Søndag den 2. juli

Farvel til vores sted i Newtonmore efter 5 fine dage på det beskedne, men hyggelige hostel. Efter morgenmaden var der pakning og afgang mod Edinburgh. På vejen slog vi et smut ind til Stirling, hvor vi besøgte Stirling Castle. Dette slot er blevet renoveret, således at det står flot og indbydende med en masse god og interessant information om detaljer på slottet. Fra gammel tid har det været sagt at den der sidder på Stirling Castle sidder på magten i Skotland. Historien har bekræftet dette udsagn. I de forskellige afdelinger af slottet har man hyret skuespillere til at spille roller, således at man fik et virkeligt godt indblik i hvordan livet er foregået i tidligere tider. Et rigtigt godt initiativ, og et mesterstykke i anskuelighedsundervisning.

Efter dette historisk/kulturelle input gik turen videre til vores Hostel i Edinburgh. Holdet blev hurtigt indkvarteret og fik et par timers hårdt tiltrængt hvilepause, inden det gik løs igen med sight seeing til fods.

Edinburgh er delt i en gammel og en ny bydel. Da byen var ved at vokse sig stor, inddæmmede man en sø i 1820, og anlagde den nye bydel på den anden side af den kløft, som var blevet ”åbnet”, da man havde inddæmmet. Selve kløften deler byen på en naturlig måde. I dag er der anlagt et fint rekreativt grønt område ved siden af jernbanen i denne kløft. Denne aften var der fællesspisning på ”the Standing order”, der havde et fint søndagstilbud bestående af highlandsburgers. Desværre blev niddagen lidt forsinket, da brandalarmen gik og alle blev kommanderet ud af restauranten. Men det var værd at vente på.

Mandag den 3. juli

Efter morgenmaden på the Hostel gik turen ned til Grassmarkt. Det var på dette sted at der på tirsdage og torsdage var frugt og grøntsagsmarked. Der var streng justits i forhold til dette. Blev en grønthandler grebet i at snyde på vægten, blev hans ene øre sømmet til en træport. Så det var bare med at holde sig i skindet. Det var også her at de offentlige henrettelser fandt sted i 1700 tallet. Vi så henrettelsespelotonen, der stadig var der. Selve galgen var dog for længst blevet fjernet. Som et kuriosum kan nævnes at den pub der ligger umiddelbart ud for henrettelsesstedet, den dag i dag stadig hedder ”the last drop”.

Der er mange skumle historier der knytter sig til Edinburgh. I 1700 tallet blev ca en tredjedel af den vestlige verdens medicinere uddannet i Edinburgh. Dette gjorde at det medicinske fakultet havde hårdt brug for lig til dissekering og undervisning. Nogle initiativrige gutter havde straks filmet fidusen i dette. De specialiserede sig i at grave lig op på kirkegårdene og sælge disse lig til det medicinske fakultet. På et tidspunkt blev dette for groft. Derfor anlagde man vagttårne på alle kirkegårde i Edinburgh, således at dette ligrøveri blev stoppet. Det var jo lidt surt for gutternes forretning. De lod sig imidlertid ikke slå ud af dette. Tværtimod begyndte man at producere ligene selv. Dette foregik typisk ved at man lokkede folk hjem, drak dem fulde i gin, hvorefter man kvalte dem med en pude. Det gik godt indtil liget af en dame, særdeles kendt i nattelivet, dukkede op på fakultetet. Adskillige af de studerende, ja selv professoren havde truffet damen i levende live. På denne måde blev gutterne afsløret. Den ene blev dødsdømt, medens den anden fik livsvarigt fængsel.

Vi fortsatte op til Edinburgh Castle. Dette slot er verdensberømt pga det årlige tattoo, som finder sted i de første 3 uger af august. Tribunerne på eksercerpladsen var allerede sat op i denne anledning. Selve slottet er bygget op omkring St. Marys Chapel, og er gennem tiderne blevet udvidet. I dag fungerer slottet både som en stor turistattraktion og som aktiv kaserne. Det er dog ikke meget man ser til de soldater der er tjenestegørende her. De bevæger sig yderst diskret rundt. Slottet har efterhånden udviklet nogle udstillinger der giver et fremragende indblik af de forskellige historiske perioder og begivenheder, der knytter sig til stedet. Vi så hundekirkegården, fangehullerne, våbensalen, det franske kvarter mv.

Efter dette besøg blev holdet ”sat fri” til sight seeing på egen hånd. De fleste benyttede dette pusterum til at gå på shopping i de spændende butikker.

Holdet sluttede dagen af med en af Edinburghs berømte ghost tours. På turen blev der berettet om nogle af de begivenheder, som har gjort Edinburgh berømt som en by med en uhyggelig fortid. Turen blev afsluttet i en mørk kælder i undergrunden. På trods af de uhyggelige historier overlevede alle turen på bedste vis. Efter turen var der mulighed for at stille spørgsmål til vores skotske tour guide. Hans accent var så skotsk som det overhovedet kunne være. Så udover turen fik holdet også et lille skotsk kursus. Det var en flok meget trætte unge mennesker der krøb til køjs, efter endnu en begivenhedsrig dag.

