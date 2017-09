Rettigheder skal forsvares

(Last Updated On: 20. september 2017)

I gårsdagens udgave af Dagbladet Køge går Thor Grønbæk i et debatindlæg i rette med undertegnede i forhold til vælgermødet for kvinder 19. september i Tinghuset i Store Heddinge.

Ikke overraskende er jeg ganske uenig i, at det er dårlig stil af Liberal Alliance at melde afbud til mødet, og jeg skal i det følgende argumentere hvorfor.

Arrangementet er offentligt varslet som et vælgermøde, og min væsentligste anke er, at man udelukker halvdelen af vælgerne fra at deltage i et møde med (borgmester)kandidater, som søger at opnå valg til et politisk embede. Og uanset hvem, man vælger at lukke dørene for, så er der vel tale om chauvinisme, også selvom det er med modsat fortegn. Det er ganske udemokratisk og har intet med ligestilling at gøre.

Hvis meningen med mødet er, som du anfører, at informere andre kvinder om fordele og ulemper ved at stille op, så undrer det, at mødet afholdes midt i valgkampen og kun fjorten dage før, at de officielle kandidatlister skal indleveres. Endvidere bærer den rundsendte dagsorden præg af, at det er et ganske almindeligt vælgermøde.

Det får mig til at tænke, at det snarere er et profileringsmøde fremfor en konstruktiv dialog om at få flere kvinder til at engagere sig i lokalpolitik. Ligestilling er jo ikke, at kvinder stemmer på kvinder og mænd på mænd. I stedet kunne man have inviteret til et møde for alle, hvor partierne lod sig repræsentere af en kvindelig kandidat i panelet.

Som borgerlig politiker må man stå vagt om de centrale frihedsrettigheder: ligestilling mellem kønnene og ligeværdighed mellem mennesker uanset etnicitet og seksuel orientering samt religions- og ytringsfrihed. Førnævnte er også ingredienserne i det begreb, vi kalder demokratisk dannelse, som vi hver dag søger at opdrage kommende samfundsborgere til.

Rasmus Englund

Spidskandidat for Liberal Alliance