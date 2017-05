En rigtig mand på Stevns

(Last Updated On: 2. maj 2017)

DRs populære føljeton “Rigtige mænd” er gået rent ind hos STG/Vallø og Haarlev Gymnastikforening. Der trænes på livet løs, og specielt fremme i løbeskoene er Thorbjørn

Løb med Thorbjørn til »Rigtige Mænd-Løbet« den 24. maj i Hårlev. (Privatfoto)

Hårlev: STG/Vallø-Motion og Haarlev Gymnastikforening er med til at arrangere Rigtige Mænd-Løbet den 24. maj kl. 19.00 i Hårlev. Det er et holdløb, hvor fire-fem deltagere kan melde som et hold via hjemmesiden www.rigtigemænd.dk

Og det er her Thorbjørn kan hjælpe.

Historien om Thorbjørn

Thorbjørn Guttesen er ansat i Stevns Kommune på Materielgården, og i sin fritid er han blandt andet løbetræner i Stg-Motion i Hårlev. Måske kender du Thorbjørn? Eller du har måske set ham i bybilledet i Stevns Kommune? Eller på en vej eller sti i Hårlev og omegn?

Thorbjørn startede med at løbe for næste fire år siden, fordi han fik konstateret for højt blodtryk. Det skulle der gøres noget ved. Langsomt kom han i gang med at løbe, og han har nu løbet regelmæssigt. På grund af den regelmæssige motion, er det nu ikke længere nødvendigt, at han tager blodtryksmedicinen. Blodtrykket er blevet normalt igen.

Er det ikke en god historie?

Holdånd er vigtig

Det kan altså nås endnu. Både for at forebygge dårligt helbred og med at lappe på tilstanden.

– Løb er nemt, det er billigt, for det kræver kun et par sko og alle kan være med. Det er jeg selv et eksempel på, siger Thorbjørn, og tilføjer vigtig viden:

– Samværet med andre er også en vigtig del af at løbe. Det er en holdsport, og vi gør meget ud af det sociale, når vi har løbet. Vi har også grill-aftener, tager sammen til forskellige løb, hvor vi også har samme løbetrøje på, for at vise at vi er et hold, slutter Thorbjørn Guttesen.

sky