Rød blok fik flest stemmer

Stevns: Kommunalvalget er afgjort. Rød blok fik 9 mandater, og blå blok fik 8, og Dansk Folkeparti beholdt sine 2 mandater.

Venstre blev taber, konservative vinder

Socialdemokratiet fik seks mandater, radikale et, og Enhedslisten fordoblede til to mandater. Dermed fik rød blok ni mandater, og Socialdemokratiet blev Stevns største parti med 27,3 procent af stemmerne.

Blå bloks Venstre fik fire mandater, de konservative kom igen i kommunalbestyrelsen med to pladser, og Venstre blev reduceret til fire mandater, og Nyt Stevns fik to pladser, som den nye partiliste også havde i den eksisterende kommunalbestyrelse.

Ø blev vinder, Radikale mistede en plads

Dermed bliver Dansk Folkeparti det parti, som kommer til at afgøre hvem som kan sætte sig i borgmesterstolen, idet partiet med sine to mandater bliver “kongemager”.

Stevnsbladet talte med Varly Jensen fra DF og Steen S. Hasen fra Socialdemokratiet umiddelbart efter mandatfordelingen blev kendt, og begge var indstillet på positive forhandlinger. Partierne i blå blok må således afvente resultatet af disse konstitueringsforhandlinger.

Klokken 23:30 var der således ikke fundet en endelig afgørelse.

Der var ingen pladser til Betina Baden, Liberal Alliance, SF, eller Borgerlisten Stevns.

