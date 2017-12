Roede sig til hattrick

(Last Updated On: 6. december 2017)

Den dobbelte Sjællandsmester, Malthe T. Christiansen, hviler ud efter sejren. (Foto: Klaus Kroll)

Rødvig: Hvad er det med de unge roere fra Stevns? Noget tyder på, at de snart skal udvide klubhuset for at få plads til alle de medaljer, som de vinder ved alskens mesterskaber.

Tre piger tog alt

Denne gang gjaldt det de sjællandske mesterskaber. De unge roere fra Stevns tog tre mesterskaber med hjem, foruden en solid høst af sølv og bronze, fortæller en stolt formand for roklubben, Klaus Kroll.

De helt unge piger Anna Iversen og Cecilia Tornehøj Kroll tog henholdsvis guld og sølv med hjem til Stevns.

I U13 løbet fik de tre helt nye roere, Ida Malmgaard, Isabella Bache og Sofie Kristensen en flot debut med en anden, tredje og fjerdeplads, efter et hårdt og tæt løb.

Jakob Iversen måtte i drenge U13 løbet for en sjælden gang skyld nøjes med en andenplads, tæt fulgt af August Riis Poulsen på tredjepladsen, Nikolaj B Andersen på fjerde og Nikolaj Olsen på sjettepladsen.

Dobbelt sjællandsmester

Igennem en længere opbygningsperiode har Roklubben Stevns primært hentet medaljer hjem i de helt unge klasser. Men med en vedvarende ungdomsindsats kunne klubben glæde sig over at få en dobbelt sjællandsmester i Malthe T. Christiansen.

– Han vandt i suveræn tid sit 2.000 meter løb og 200 meter sprint, begge dele i drenge U17 klassen, lyder det fra Klaus Kroll, som også fortæller, at klubbens hurtige U17 pige Nikoline Tornehøj Kroll, desværre måtte stå over efter lidt rygproblemer fra et tidligere regatta, men skønnes klar igen til DM, der afholdes i Bagsværd i januar.

sky