Rødvig – en populær by

(Last Updated On: 29. august 2017)

Rødvig: – Rødvig er blevet mere populær, det kan vi tydeligt mærke. Vi oplever i øjeblikket et større og hurtigere salg. Det går helt klart rigtigt godt med salget i Rødvig – og generelt på hele Stevns, siger ejendomsmægler Leo Nielsen fra EDC Stevns i Rødvig.

– Vi har de sidste tre måneder mærket en meget kraftig forespørgsel på området, blandt andet idet de større byer, København, Køge og Køge Nord, er blevet dyre områder, så kunderne begynder at trække ned til os, forklarer ejendomsmægleren, der selv er begyndt at bruge sloganet »Kør 25 kilometer, og spar mindst en million kroner«.

– Vi oplever meget bedre, stigende priser og ikke mindst hurtige salgstider. Interessen er væsentlig større og der er væsentlig flere købere. Vi mangler nu huse til salg i området – kraftigt, siger Leo Nielsen.

En undersøgelse fra Boliga om interessen for boliger på Sjælland peger i samme retning. Her er Rødvig den tredjemest søgte by, når boligsøgende kigger efter salgsannoncer for villaer og rækkehuse på Sjælland.

Øverst på listen er Roskilde, som den meste populære by at søge efter villaer og rækkehuse, efterfulgt af Borre på andenpladsen. Rødvig indtager som nævnt tredjepladsen – sidste år ved samme tid lå Rødvig på en 14. plads. Ifølge Laust Farver fra Boliga er stigningen for Rødvig både relativ, det vil sige, at Rødvig nu får flere klik i forhold til de andre postdistrikter i Region Sjælland, og reel, hvilket vil sige, at der er flere, der klikker på boligannoncerne nu i forhold til sidste år på samme tid.

Også i Store Heddinge er interessen stigende. Store Heddinge ligger i år på en 18. plads, sidste år var placeringen nummer 44. Strøby og Hårlev, som er de to øvrige byer i Stevns kommune, der figurerer på listen, har til gengæld tabt popularitet. Strøby lå sidste år på plads nummer 23, i år nummer 43, mens Hårlev er gået fra en 34. plads til plads nummer 46. Man kan se listen på boliga.dk.

rmh

Her ser flest på bolig på Sjælland

Placering på årets liste (tallet i parentes er sidste års placering).

Tallet efter bynavnet er medianen for antallet af visninger på boligannoncer i 2017: