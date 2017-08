Rødvig skal have sit turistkontor tilbage

(Last Updated On: 8. august 2017)

Nu har cirka 25 frivillige drevet en turistinformation i Rødvig siden slutningen af juni. Det har givet omkring 2.500 ekspeditioner — halvdelen vel udlændinge.

Jeg har selv haft et hold tyskere ankommende kl. 16.30 uden forudgående bookning. Det blev vandrehjemmet. I torsdag et ældre ægtepar – også tyskere – som ankom til Rødvig lidt i 17. De fik plads på Klinten. Der har været lignende oplevelser hos mine kolleger.

Og så er der de mange, der spørger om, hvad Stevns kan byde på. Og vi har rigtig meget. Selv snakker jeg rigtig godt for Koldkrigsmuseet og Højerup. Ikke at glemme de gratis glæder på Trampestien og Boesdal. Og så er det, man spørger sig selv, hvorfor der ikke er et officielt Turistkontor. Mine oplevelser i den lille bod, siger mig klart, at de penge, der sendes til Sydkyst Sjælland kunne bruges bedre lokalt. Turistforeningen vil nok sige, at nu er der information mange steder, men det er slet ikke alle turister, der lige får øje på det.

Så til næste år skal vi have Turistkontoret tilbage.

Så ville betjeningen af havnen måske også blive synlig. Jeg har mange gange ringet til havnefogeden uden, at det er lykkedes. Det er selvfølgelig smart, at Fiskerihavnen nu har hele opgaven med sejlerne, men disse oplever en udstrakt mangel på service. Det virker som om, at det kun drejer sig om at få fat i folks penge.

Vi kan gøre det meget bedre, og jeg er sikker på, at nogle af de frivillige gerne ønsker et samarbejde med det officielle system. Kom nu, løsningen er lige om hjørnet.

Hans Chr. Rasmussen

Kandidat for SF