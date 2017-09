Rødvig Station – beliggenhed, beliggenhed

(Last Updated On: 4. september 2017)

Foranlediget af Birger Merwalds læserbrev i Stevnsbladet den 30. august vil vi tilkendegive, at vi også er noget forundrede over, at den såkaldte ønskeseddel skal ligge til grund for en flytning af Rødvig Station. Hvor repræsentativ er ønskesedlen?

At området omkring Rødvig Station trænger til et løft er indiskutabelt. Men en flytning af stationen er et indgreb og angreb på hjertet i Rødvig. Med en beliggenhed som vel nok Danmarks smukkeste, træder man på stationen ud af toget tæt på hav, havn, trampesti og diverse spisesteder. Hvilket må anses for at være gunstigt i turistøjemed.

Vel kan det være praktisk med en station lige ved hallen. Men, men, men – hvis man kigger sig om rundt omkring i landet, vil man konstatere, at denne beliggenhed, som nogle ønsker, ikke er en forudsætning for sportshallers eksistens.

De to baneoverskæringer er næppe så generende, at de begrunder en flytning. Betragt blot ventetiden, som i andre lyskryds. Lyskryds fjernes jo ikke for, at folk kan undgå at stoppe for rødt lys.

Det er en interessant tanke at forestille sig en sammenkædning af de nyeste arkæologiske fund ved Rødvig og verdensarven.

Karen Margrethe og Niels Nielsen

Klintevej 33

Rødvig