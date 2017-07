Ros til tidligt og inspirerende budgetudkast

(Last Updated On: 4. juli 2017)

Flertalsgruppens udkast til budgettet 2018 er både inspirerende og i god tid, og jeg ser mange rigtig fornuftige løft, især på ældre- og børneområdet, hvor det tidligere omprioriteringsbidrag har presset alle budgetter til det yderste.

Især hjemmeplejen har været beskåret kraftigt, og her er det ganske fornuftigt at tildele midler til mere tid hos de ældre. Støtte til Mænds Mødesteder er også fornuftigt, men her har vi allerede afsat midler til formålet. Fokus på genoptræning i eget hjem er ligeledes igangsat, og visitationen er planlagt styrket med endnu en ansat, hvilket er på dagsordenen til september. Men paragraf 18 og paragraf 79 ordningen (frivilligt socialt arbejde) bør tildeles flere midler, som en naturlig konsekvens af øget aktivitet på området.

Også børneområdet er i fokus, hvilket er fornuftigt, idet hele vores fremtid bygger på vores unge mennesker. Der er ingen tvivl om, at flere midler til såvel lærerordningen, som mere personale og flere uddannede pædagoger hilses velkommen.

Men jeg mangler en styrkelse af udskolingen, som blev indført med projekt »Nye Veje«, og som var en kæmpe succes, men som desværre blev fjernet igen trods et vedtaget ændringsforslag tilbage i 2016.

Det er så vigtigt, at så mange som over hovedet muligt får mulighed for en videregående uddannelse, så starten på voksenlivet bliver så god som mulig. Også styrkelse af ungdomsskolen mangler, og man kunne sagtens overveje, om ikke SFO2’en kunne indtænkes i ungdomsskolen.

Men alt i alt et rigtig positivt udkast, som vi hos Borgerlisten Stevns vil benytte lejligheden til at rose flertalsgruppen for og over at være i rigtig god tid, så alt kan tænkes grundigt igennem inden første behandlingen til september 2017.

At der p.t. er en opdrift på 11 millioner kroner, og at de mange ønsker også koster mange penge, er naturligvis en stor udfordring. Men så skal pengene jo blot findes på andre områder, hvor der er frie midler.

Thor Grønbæk

Formand Social- og Sundhedsudvalget

Borgerlisten Stevns