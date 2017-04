(Last Updated On: 24. april 2017)

Efter at der nu mange gange er konstateret rotter i området Juvelvej, Ellevej, Ellehegnet, Rubinvej samt ved den gamle børnehave og sportsplads på Kastanjevej, fremsendes hermed en anmodning til beboerne i området om at undlade at lægge enhver form for foder og brød ud på græsplæner og lignende, eller at have foder stående ude i plastposer.

Rotter er skadedyr, som får fem til syv kuld unger om året med gennemsnitligt syv unger i hvert kuld. De er smittebærere af farlige sygdomme, de kan ødelægge vores kloaksystemer, og sågar komme op af toilettønden.

Observationen af rotter er naturligvis anmeldt behørigt til kommunen af mere end en person, og der kommer så én ud, som går lidt rundt om huset, kigger og siger: »Næh, der er ikke nogen huller eller ekskrementer, så det er nok en strejfer!«.

Dog er der mig bekendt i et tilfælde udleveret fælder, hvori der indenfor den sidste måned er fanget ni styk! Et andet sted blev der konstateret et rottehul, hvorefter der blev hældt lidt gift ned i hullet, fyldt lidt jord på og lagt en sten henover. Ingen opfølgning.

Hvis man fortæller, hvor rotten er løbet hen eller kommer fra, får man at vide, at det er den matrikel, der personligt skal komme med en anmeldelse, ellers kan de ikke gøre noget. Jamen, det er jo ikke alle, der kan, orker eller har mulighed for at anmelde det.

Derfor igen: Undlad at fodre og kontakt kommunen hver gang, der observeres en rotte. Ligesom jeg stærkt opfordrer kommunen til øjeblikkelig at intensivere deres rottebekæmpelse, i hvert fald i vores område. Og også på en eller anden måde, at forsøge at foretage en helhjertet indsats i et område, i stedet for som nu, at der kun sker sporadisk bekæmpelse, for så bliver det kun værre og værre, som vi har set det blive her, bare siden efteråret.

Edith Tutter Lohse

Rubinvej 15

Strøby Egede