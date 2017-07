»Rundtur« med Stevnsbussen

(Last Updated On: 10. juli 2017)

Onsdag den 5. juli var vi fire voksne samt et barn, der havde planlagt at tage stevnsbussen fra Stevns Camping ud til Traktørstedet i Bøgeskoven for at spise en hyggelig frokost og se noget andet.

Da vi mandag aften tjekkede op på bustiderne, opdagede vi, at vi desværre kun kan komme den ene vej, da stevnsbussen kun har et dagligt stop ved Stevns Camping, så vi derfor selv måtte finde en alternativ måde at komme »hjem« på. Det var absolut ikke gratis, eftersom det kostede os 26 kroner pr. voksen og 13 kroner for et barn; altså total 117 kroner for en »gratis« tur rundt på Stevns, for at komme tilbage til Stevns Camping – og det tog »kun« to timer.

Da vi havde spist en rigtig dejlig frokost, var vores eneste alternativ at tage stevnsbussen fra Bøgeskoven og til Rødvig station. Den tur kunne vi godt have været foruden, da den gratis stevnsbus var blevet omdannet til en ganske almindelig bus, der kørte i fast rutefart for de lokale ved »Klinten« og campister på Rødvig Camping, hvor den kommer fem gange dagligt.

Vi er mere end almindeligt skuffede, da vi havde nogle pragtfulde ture med stevnesbussen sidste år sammen med vores børnebørn, hvor vi også blev en del klogere på de forskellige attraktioner, der er på Stevns, da der var tid til for chaufføren at stoppe op og fortælle om de pågældende steder.

Så vi ser meget frem til, at vi kan komme hele vejen rundt med Stevnsbussen og opleve hele Stevns, inden sommerferien er slut.

Med venlig hilsen

Fem meget skuffede campister fra Stevns Camping

Benjamin Meilvang de Krak,

Birgit og Helmuuth Bruun,

Henrik Bauer og Birthe Meilvang de Krak